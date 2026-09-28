BTS, 'MTV VMA'서 韓 그룹 최초 '올해의 노래' 수상…3관왕 차지

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)가 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV Video Music Awards, VMA)'에서 한국 그룹 최초로 '올해의 노래'를 수상했다.

방탄소년단은 28일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 개최된 '2026 MTV VMA'에서 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 '올해의 노래'와 '베스트 K팝'을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단이 '2026 MTV VMA'에서 '올해의 노래'를 수상했다. [사진=2026 VMA] 2026.09.28 alice09@newspim.com

또한 '베스트 그룹' 상까지 거머쥐며 후보에 오른 3개 부문을 모두 석권했다. 특히 K팝 그룹 최초로 '올해의 노래' 트로피를 품에 안았다.

방탄소년단은 소속사 빅히트뮤직을 통해 "항상 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 아미 여러분께 진심으로 감사드린다. '아리랑'은 저희에게 새로운 시작과 같은 앨범이라 이번 수상이 더욱 뜻깊다"며 소감을 밝혔다.

이어 "특히 '스윔'으로 '올해의 노래'라는 큰 상을 받을 수 있었던 것은 저희의 음악을 사랑해 주신 모든 분들 덕분이라 생각한다. 앞으로도 일곱 명이 함께 좋은 음악과 무대 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.

방탄소년단은 지난 2019년부터 2022년까지 4년 연속 '베스트 그룹' 수상자로 호명됐다. 올해로 통산 5번째 트로피를 추가하며 역대 최다 수상 기록을 자체 경신했다.

방탄소년단은 오는 10월 2일 콜로비타 보고타를 시작으로 월드투어 '아리랑' 남미 투어에 돌입한다.

alice09@newspim.com