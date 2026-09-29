[2026AG] 송영환, 남자 역도 110㎏ 이상급 4위…韓 역도 은 1개로 마감

AI 핵심 요약beta
- 송영환이 29일 아시안게임 역도 110㎏ 이상급 4위를 했다
- 송영환은 인상 180㎏·용상 234㎏·합계 414㎏을 기록했다
- 한국 역도는 은메달 1개로 마치며 목표 메달 5개에 못 미쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 역도 남자 최중량급 송영환(홍천군청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 4위로 마쳤다.
송영환은 29일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 남자 110㎏ 이상급 경기에서 인상 180㎏, 용상 234㎏, 합계 414㎏을 기록해 4위에 올랐다.
송영환은 인상 1차 시기에서 171㎏을 들어 올린 뒤 2차 시기에서 180㎏에 성공하며 기록을 끌어올렸다. 다만 3차 시기에서는 183㎏에 도전했지만 실패했다.
인상 5위로 용상에 나선 송영환은 1차 시기에서 234㎏에 실패했지만 2차 시기에서 같은 무게를 들어 올리며 합계 414㎏을 완성했다. 3위 고르 미나시안(바레인·440㎏)과는 26㎏ 차이였다.
금메달 경쟁은 막판까지 이어졌다. 알리 다부디(이란)는 인상에서 206㎏을 기록해 219㎏을 들어 올린 알리 암마르 유수르 루바이아위(이라크)에 13㎏ 뒤졌다. 하지만 용상에서 260㎏을 성공시키며 합계 466㎏을 기록해 역전에 성공했다.
루바이아위는 인상에서 219㎏을 들어 올렸지만 용상 246㎏, 합계 465㎏으로 1㎏ 차 은메달에 만족해야 했다. 동메달은 인상 205㎏, 용상 235㎏, 합계 440㎏을 기록한 미나시안이 차지했다.
송영환을 끝으로 한국 역도는 이번 대회 일정을 모두 마쳤다. 한국은 여자 86㎏ 이상급 박혜정(고양시청)이 획득한 은메달 1개만 기록했다. 당초 목표로 삼았던 메달 5개에는 미치지 못했다.