[2026AG] '韓 신기록' 박혜정, 역도 은메달…두 대회 연속 메달

AI 핵심 요약beta
- 박혜정이 29일 나고야서 역도 86kg 이상급 은메달을 땄다.
- 인상 133kg·용상 167kg·합계 300kg으로 한국 신기록을 세웠다.
- 리원원은 합계 310kg으로 금메달, 박혜정은 2연속 포디움했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 역도 국가대표 박혜정이 2026 아이치·나고야 아시안게임 은메달을 따내며 두 대회 연속 포디움에 올랐다.
박혜정은 29일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 여자 86kg 이상급 경기에서 인상 133kg, 용상 167kg, 합계 300kg으로 2위를 차지했다.
모두 한국 신기록을 세웠지만, 금메달 획득에는 실패했다. 중국 리원원이 인상 140kg, 용상 170kg, 합계 310kg을 기록해 금메달을 목에 걸었다. 동메달은 카타르 우이살 이클레프(인상 120kg, 용상 153kg, 합계 273kg)에게 돌아갔다.
이날 우승을 차지한 리원원은 인상 148kg 용상 187kg 합계 335kg의 세계신기록을 보유했다. 그는 지난 2020 도쿄, 2024 파리 올림픽 금메달을 땄다. 과거 2019 파타야, 2022 보고타 세계선수권과 2019 닝보, 2020 타슈켄트, 2023 진주 아시아역도선수권에서도 우승을 차지했던 그는 '그랜드슬램'까지 아시안게임 우승만이 필요했다. 이날 건재함을 제대로 입증했다.
리원원은 이날 이미 박혜정, 이클레프보다 10kg 이상 더 들며 일찍 금메달을 확정했다. 우승이 확정된 후 3차 시기에 바벨을 드는 대신 세리머니를 펼쳤다.
지난 2024 파리 대회에서 리원원에 밀렸던 박혜정은 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 이번 대회 2연패에는 실패했다.
이날 결승에는 박혜정, 리원원, 우이살 이클레프를 포함해 카자흐스탄 코발추크 류보프, 일본 나카지마 모토카, 몽골 바트바야르 엔크진, 태국 수빳차닌 감행까지 7명이 출전했다.
willowdy@newspim.com