'전반에만 3실점' 수비 무너진 모레노호, 우루과이와 평가전서 1-4 완패

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 손흥민(LAFC)이 차범근과 어깨를 나란히 했지만 한국 축구대표팀은 웃지 못했다. 모레노호가 우루과이의 빠른 공격에 수비가 무너지며 안방에서 3골 차 완패를 당했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 1-4로 패했다. 지난 24일 에콰도르를 3-0으로 완파했던 한국은 모레노 감독 부임 두 경기 만에 첫 패배를 기록했다.

[상암 로이터=뉴스핌] 한국 축구 대표팀이 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 평가전에서 1-4로 패배했다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

모레노 감독은 지난 24일 에콰도르전에서 가동했던 4-4-2 포메이션을 다시 꺼냈다. 최전방에는 손흥민과 오현규(베식타시)가 나란히 선다. 중원은 황희찬-이재성(마인츠)-김봉수(대전)-이강인이 구축한다. 포백은 왼쪽부터 이태석(아우스트리아 빈), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클뤼프 브루게), 설영우(아우크스부르크)가 맡고 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

하지만 에콰도르전에서 효과를 봤던 높은 수비라인이 이번에는 약점으로 돌아왔다. 우루과이는 강한 전방 압박으로 한국의 빌드업을 끊은 뒤 빠른 침투 패스와 측면 돌파로 수비 뒷공간을 집중적으로 공략했다.

전반 13분 첫 실점이 나왔다. 한국이 중앙에서 공을 빼앗긴 뒤 히오르히안 데 아라스카에타(플라멩구)가 수비 뒷공간으로 패스를 찔렀고, 다르윈 누녜스(다리야 클럽)가 김승규와 일대일 상황에서 침착하게 마무리했다.

[상암 로이터=뉴스핌] 한국 축구 대표팀이 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 평가전에서 1-4로 패배했다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

전반 27분에는 누녜스와 막시밀리아노 아라우호(스포르팅)를 거쳐 연결된 공을 데 아라스카에타가 오른발 슈팅으로 골문 구석에 꽂았다. 전반 43분에는 기예르모 바렐라(플라멩구)가 오른쪽 측면을 빠르게 파고든 뒤 때린 슈팅이 김민재의 발을 맞고 들어가 자책골이 됐다.

0-3으로 전반을 마친 한국은 후반 시작과 함께 김민수(레인저스)와 김태현(가시마) 등을 투입하며 변화를 줬다. 김민수의 중거리슛을 시작으로 오현규와 이강인이 연이어 슈팅을 시도하면서 공격에 활기를 찾았다.

그러나 결정력이 아쉬웠다. 특히 오현규가 역습 상황에서 골키퍼와 일대일 기회를 잡았지만 슈팅이 막혔다. 기회를 살리지 못한 대가는 컸다. 후반 17분 바렐라가 측면에서 올린 크로스를 누녜스가 노마크 헤더로 연결해 자신의 두 번째 골이자 우루과이의 네 번째 골을 터뜨렸다.

[상암 로이터=뉴스핌] 우루과이 축구 대표팀의 누녜스가 28일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 2골을 넣었다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

한국도 끝까지 반격했다. 후반 30분 이강인이 오른쪽에서 낮고 빠른 크로스를 보냈고 문전으로 쇄도한 손흥민이 방향을 바꿔 골망을 흔들었다.

이 골로 손흥민은 A매치 통산 58호골을 기록하며 차범근 전 감독과 한국 남자대표팀 역대 최다 득점 공동 1위에 올랐다. 개인 통산 300번째 득점까지 완성했다.

하지만 승부를 뒤집기에는 너무 늦었다. 한국은 이후에도 이강인을 중심으로 추가골을 노렸지만 더 이상 우루과이 골문을 열지 못하고 1-4로 경기를 마쳤다.

에콰도르전 완승으로 산뜻하게 출발했던 모레노호는 우루과이를 상대로 높은 수비라인의 뒷공간과 강한 압박을 받을 때의 빌드업이라는 숙제를 확인했다. 한국은 다음 달 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄을 상대로 다시 시험대에 오른다.

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