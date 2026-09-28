'강한 압박에 와르르' 모레노호, 우루과이전 전반에만 3실점

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 에콰도르전 3-0 완승의 기세는 찾아보기 어려웠다. 한국 축구대표팀이 우루과이의 강한 압박과 빠른 공격 전환에 고전하며 전반에만 3골을 허용했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 친선경기에서 0-3으로 뒤진 채 전반을 마쳤다.

[상암 로이터=뉴스핌] 우루과이 축구 대표팀이 28일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 전반전에만 3골을 넣었다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

모레노 감독은 지난 24일 에콰도르전에서 가동했던 4-4-2 포메이션을 다시 꺼냈다. 최전방에는 손흥민과 오현규가 나란히 선다. 중원은 황희찬-이재성(마인츠)-김봉수(대전)-이강인이 구축한다. 포백은 왼쪽부터 이태석(아우스트리아 빈), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클뤼프 브루게), 설영우(아우크스부르크)가 맡고 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

한국은 경기 초반 손흥민과 오현규를 앞세워 상대 진영 깊숙한 곳부터 압박했다. 공격에서는 이강인이 중앙과 측면을 오가며 기회를 만들었다. 전반 12분 이강인이 페널티박스 안 오현규를 향해 절묘한 로빙 패스를 보냈지만 수비가 먼저 걷어냈고, 이어 직접 시도한 왼발 슈팅도 수비에 막혔다.

문제는 수비였다. 높은 라인을 구축한 한국은 우루과이의 빠른 침투와 원터치 패스를 좀처럼 제어하지 못했다. 중원에서도 상대의 강한 압박에 패스 실수가 나오면서 여러 차례 역습을 허용했다.

[서울=뉴스핌] 28일 우루과이전에 나설 모레노호 베스트 11. [사진 = 대한축구협회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

결국 전반 13분 선제골을 내줬다. 중앙에서 공을 빼앗긴 뒤 조르지안 데 아라스카에타(플라멩구)가 곧바로 한국 수비 뒷공간으로 패스를 찔렀다. 라인을 완벽하게 무너뜨린 다르윈 누녜스(다리야 클럽)가 김승규와 일대일 상황에서 침착하게 마무리했다. 모레노 감독 부임 이후 나온 첫 실점이었다.

한국은 반격을 시도했지만 우루과이의 압박을 뚫는 데 어려움을 겪었다. 전반 17분 황희찬이 빠른 드리블로 수비진을 흔든 뒤 손흥민과 연계했지만 득점 기회로 이어지지는 않았다.

오히려 전반 27분 추가골을 허용했다. 우루과이가 빠른 패스로 한국 수비를 흔들었고 누녜스와 막시밀리아노 아라우호(스포르팅)를 거쳐 연결된 공을 뒤에서 쇄도한 데 아라스카에타가 오른발 슈팅으로 마무리했다.

[상암 로이터=뉴스핌] 우루과이 축구 대표팀이 28일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 평가전에서 전반전에만 3골을 넣었다. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

전반 30분 오현규의 패스를 받은 손흥민의 왼발 슈팅마저 수비에 막힌 한국은 전반 43분 세 번째 실점까지 내줬다. 우루과이가 원터치 패스로 오른쪽 측면을 열었고 오버래핑한 기예르모 바렐라(플라멩구)가 빠르게 페널티박스 안까지 파고들었다. 바렐라의 슈팅이 김민재의 발을 맞고 골문 안으로 들어가 자책골로 기록됐다.

한국은 우루과이의 강한 전방 압박에 빌드업이 흔들렸고, 공을 잃은 뒤에는 상대의 빠른 전환 속도를 따라가지 못했다. 에콰도르전에서 안정적인 모습을 보였던 모레노호가 두 번째 경기 전반부터 남미 강호의 매서운 공격에 호된 시험을 치렀다.

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