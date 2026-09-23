이강인 태클에 발목 다친 발베르데, 우루과이 대표팀서 하차

R마드리드 "발목 3도 염좌"…28일 한국과 A매치 출전 불발

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '마드리드 더비'에서 이강인(아틀레티코 마드리드)의 태클로 발목을 다친 미드필더 페데리코 발베르데(레알 마드리드)가 결국 우루과이 대표팀에서도 낙마해 한국과의 친선경기에 나설 수 없게 됐다.

레알 마드리드는 22일(현지시간) "구단 의료진이 검사한 결과 발베르데는 왼쪽 발목에 3도 염좌 진단을 받았다"고 밝혔다. 스페인 언론은 발베르데가 약 2주에서 3주 동안 경기에 나서지 못할 것으로 예상했으며 로이터통신은 3도 염좌가 인대 손상 중 가장 심각한 단계로 완전 파열을 의미한다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(현지시간) 스페인 마드리드의 완다 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 7라운드 원정 경기에서 이강인이 페데리코 발베르데의 발목을 향하는 태클을 시도하고 있다. [사진=레알 마드리드 SNS] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com

이번 부상은 지난 20일 열린 아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드의 2026-2027시즌 라리가 7라운드 경기에서 발생했다. 레알 마드리드가 1-2로 패한 이날 경기에서 발베르데는 전반 막판 돌파를 시도하다 이강인에게 거친 태클을 당했다. 당시 이강인은 공을 제대로 건드리지 못하고 발베르데의 발목을 밟았으나 경고 카드가 나오지 않았고 발베르데는 통증을 참으며 풀타임을 소화했다.

경기 후 조제 무리뉴 레알 마드리드 감독은 기자회견장에 이강인의 태클 장면이 담긴 출력물을 들고 나와 "경험이 없는 심판이 압박감을 이겨내지 못했다. 이강인은 퇴장을 당했어야 했다"며 강하게 비판했다. 스페인 심판기술위원회 역시 이강인에게 레드카드를 주지 않은 것은 '명백한 오류'라고 인정하며 논란이 커졌다.

오는 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 한국과 우루과이의 평가전에서 이강인과 발베르데의 맞대결은 무산됐다. 디에고 포를란 감독이 이끄는 우루과이 대표팀은 발베르데의 대체자로 에밀리아노 마르티네스를 발탁했다.

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