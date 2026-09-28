FNC 측 "하이파이유니콘·임직원 향한 폭언·협박…법적 조치 취할 것"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 측이 소속 아티스트 하이파이유니콘와 임직원을 향한 폭언에 대해 법적 대응을 예고했다.

FNC엔터테인먼트는 28일 "최근 하이파이유니콘과 관련해 담당 임직원에게 위협적인 메시지를 발송해 협박하거나, 본인들의 요구사항이 반영되지 않는다는 이유로 아티스트와 스태프를 향해 폭언 및 비방 영상을 유포하는 사례가 확인됐다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 하이파이유니콘. [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.08.19 alice09@newspim.com

이어 "타인을 향한 사적 협박, 인격 모독, 악의적 허위사실 유포는 정보통신망법 위반 및 업무방해에 해당하는 엄중한 사안"이라며 "당사는 아티스트와 임직원의 최소한의 인권과 안전을 보호하기 위해 엄정히 조치해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

특히 "임직원을 협박하거나 아티스트를 향해 악성 콘텐츠를 유포하는 행위가 확인될 경우, 공식 팬클럽 강제 탈퇴는 물론 당사가 주관하는 공연 및 팬미팅 등 모든 일정의 참여 권한을 영구 박탈할 것"이라고 강조했다.

FNC 측은 "나아가 선을 넘은 협박, 인격 모독, 악의적 가짜뉴스 유포에 대해서는 법률대리인을 통해 상시 모니터링을 진행하고 있으며, 어떠한 선처 없이 민·형사상 법적 조치를 엄중히 취할 것"이라고 경고했다.

끝으로 소속사 측은 "당사는 하이파이유니콘을 비롯한 모든 소속 아티스트와 팬 여러분이 함께 만들어가는 소중한 공간을 지키기 위해 최선을 다할 것"이라고 약속했다.

alice09@newspim.com