하이파이유니콘, 새 일본 싱글 '텔레스코프' 발매…9월 투어 개최

AI 핵심 요약beta
- 하이파이유니콘이 19일 일본 3번째 싱글을 냈다.
- 타이틀곡 텔레스코프는 청량한 팝록으로 구성했다.
- 하이파이유니콘은 9월 일본 투어로 팬들과 만난다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 하이파이유니콘이 확장된 음악색이 담긴 새 일본 싱글 앨범을 발매했다.
하이파이유니콘은 19일 0시 각종 음악 플랫폼을 통해 일본 세 번째 싱글 '텔레스코프(Telescope)'를 발표하며 본격적인 활동에 나선다.
앨범과 동명의 타이틀곡 '텔레스코프'는 여름의 청량한 분위기와 우주적인 상상력을 담아낸 팝 록 트랙이다.
개방감 있는 멜로디와 경쾌한 밴드 사운드, 그리고 캐치한 훅이 어우러져 하이파이유니콘만의 여름을 그려내며, 가사에는 망원경(텔레스코프, Telescope)을 모티브로 넓은 우주에서 만나게 된 인연의 기적과 평범한 일상의 소중함을 담아냈다.
특히 '텔레스코프'는 데뷔 4년 차에 접어든 하이파이유니콘의 음악적 도전을 상징하는 곡이기도 하다. 이 곡에서 하이파이유니콘은 특유의 에너지 넘치는 밴드 사운드는 유지하면서도 가벼운 리듬과 팝적인 접근을 더해 음악적 표현의 폭을 넓혔다.
신보에는 이처럼 새로운 매력의 타이틀곡 '텔레스코프'를 비롯해 '선플라워(Sunflower)', 멤버 전원이 작사에 참여한 '언히어로(UNHERO)'까지 총 3곡이 수록됐다.
하이파이유니콘은 신보 발매와 더불어 오는 9월 동명의 투어를 개최하고 팬들과 만난다. 투어는 9월 2일 오사카, 9월 3일 나고야, 9월 8일 도쿄에서 개최되며, 이 중 도쿄 공연은 성원에 힘입어 일찌감치 매진을 기록했다.
이들은 오는 27일 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 케이 월드 드림 어워즈' 출연을 앞두고 있으며, 9월 19일 '2026 ATA 페스티벌', 10월 4일 'XMF 2026', 10월 17일 '그랜드 민트 페스티벌 2026' 등 대형 음악 페스티벌에 연달아 출격하며 활약을 이어간다.
alice09@newspim.com