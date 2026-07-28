'FNC 신예 밴드' AxMxP, 8월 12일 컴백…로고 모션 공개

AI 핵심 요약beta
- 에프엔씨 밴드 에이엠피가 27일 8월 새 앨범 컴백을 알렸다.
- 두 번째 미니앨범 헬로 에이엠피는 서울로 모인 소년들 이야기를 담았다.
- 에이엠피는 8월 12일 오후 6시 신보를 발매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 에이엠피(AxMxP)가 오는 8월 새 앨범으로 컴백한다.
소속사 FNC엔터테인먼트는 27일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 '헬로(HELLO)'라는 제목의 로고 모션 영상을 공개했다.
공개된 영상에는 경쾌하게 움직이는 '헬로 에이엠피(HELLO AxMxP)' 타이포그래피 뒤로 여름의 서울 도심을 연상케 하는 이미지들이 차례로 등장해 시선을 사로잡는다.
AxMxP의 두 번째 미니 앨범 '헬로 에이엠피'는 저마다의 꿈을 안고 서울로 모인 네 명의 소년들이 밴드가 되어가는 이야기를 담은 앨범이다.
오는 9월 데뷔 1주년을 맞이하는 AxMxP는 이번 앨범을 통해 팬과 대중들에게 다시 한번 새로운 인사를 건네며, 가장 현재의 AxMxP를 가감 없이 보여줄 예정이다.
신보 발매에 앞서 지난 6월 AxMxP는 첫 디지털 싱글 '편의점 불빛 (24 Hours)'을 발표하고 리스너들과 만난 바 있다.
이들이 그간 주로 보여줬던 강렬한 밴드 에너지와는 또 다른 편안한 매력을 담은 곡으로, 도시의 일상 속 AxMxP의 친근한 얼굴을 선보이며 좋은 반응을 이끌어냈다.
분위기를 이어 자신들의 이야기를 담은 새 앨범으로 돌아오는 AxMxP에 기대가 높아진다.
AxMxP 미니 2집 '헬로 에이엠피'는 오는 8월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com