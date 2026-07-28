W컨셉, 파트너사 지원 통합채널 '파트너라운지' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 패션 플랫폼 W컨셉이 28일 비즈 인사이트 채널 '파트너라운지'를 오픈했다
- 신규 파트너사에 입점 전 과정 가이드를 제공해 진입 장벽을 낮췄다
- 마케팅·글로벌 서비스·성장 사례 등 맞춤 정보로 파트너사 효율과 동반성장을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 파트너사와의 상생 및 성장 지원을 위한 비즈니스 인사이트 통합 채널 '파트너라운지'를 오픈했다고 28일 밝혔다.
파트너라운지는 W컨셉 입점을 희망하는 신규 판매자부터 기존 파트너사까지 필요한 비즈니스 정보를 한눈에 확인할 수 있는 통합 채널이다. W컨셉은 신규 브랜드의 빠른 안착과 기존 파트너사의 성장을 위한 인사이트를 지속적으로 제공해 실무 편의성과 경쟁력을 동시에 높인다는 계획이다.
먼저 신규 파트너사를 위한 '입점 가이드'를 제공한다. 입점 혜택부터 입점 신청, 심사 및 조건 협의, 판매 계정 가입, 전자계약 체결 등 입점과 판매에 필요한 전 과정을 단계별로 안내해 진입 장벽을 낮췄다.
브랜드를 위한 전문 비즈니스 콘텐츠도 선보인다. 핵심 서비스인 '브랜드관' 운영 가이드, 스타일 커뮤니티 '스타일클립' 활용법 등 실전 마케팅 노하우를 담았다. 또한 해외 판로 개척을 돕는 '글로벌 서비스', 현업에 즉각 활용할 수 있는 우수 브랜드의 매출 성장 스토리, 플랫폼 서비스 전반에 대한 공지사항 등 필수 정보도 실시간으로 전달한다.
이수정 W컨셉 비즈 서포트팀장은 "파트너라운지는 파트너사의 정보 갈증을 해소하고 비즈니스 효율을 높이기 위한 공간"이라며 "앞으로도 실무에 필요한 맞춤형 정보와 인사이트를 지속 제공해 파트너사와 함께 동반성장해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com