'데뷔 10주년' SF9, 8월 26일 정규 2집 '터내서티' 발매

AI 핵심 요약beta
- 그룹 SF9이 8월 26일 정규 2집 '터내서티'로 컴백한다.
- 새 앨범은 시계 콘셉트 영상과 함께 공개됐으며 데뷔 10주년의 끈기와 집념을 담았다.
- SF9은 정규 앨범과 팝업 스토어, 라이브 스트리밍, 서울 콘서트 등으로 10주년 활동을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 SF9이 오는 26일 정규 앨범으로 컴백한다.
소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 SF9의 정규 2집 앨범명 '터내서티(TENACITY)'를 공개하며 컴백 소식을 전했다.
컴백 소식과 함께 공개된 영상에는 원(ONE)부터 텐(TEN)까지 영문으로 표시된 시계가 등장한다. 분침이 한 바퀴 돌아 텐을 가리키는 순간, 이는 앨범명 '터내서티'로 바뀌며 강렬한 여운과 새 앨범에 대한 기대감을 남긴다.
SF9의 새 앨범명 '터내서티'는 '끈기와 집념, 불굴의 의지'를 뜻하는 단어이자, 데뷔 '10주년'이라는 의미를 함께 품고 있다. 데뷔 10주년을 맞이한 SF9이 지난 시간을 돌아보며 다시 한번 앞으로 나아가는 이야기를 담은 앨범이다.
SF9은 올해 10주년을 맞아 다채로운 활동을 예고했다. 오는 8월 26일 발매하는 정규 앨범뿐만 아니라 10주년 기념 팝업 스토어, 데뷔일 라이브 스트리밍, 서울 콘서트 등 다양한 콘텐츠로 10주년을 채워갈 예정이다.
alice09@newspim.com