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'팔레스타인 참사' 검은 완장 찬 아일랜드, 이스라엘 완파

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  • 아일랜드가 28일 이스라엘을 3-0으로 꺾었다
  • 가자지구 희생 추모 검은 완장과 침묵이 이어졌다
  • 양국 갈등 속 경기는 정치 메시지로 번졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네이션스리그 B3조 경기...악수·페넌트 교환 A매치 관례 생략
무거운 긴장감 속 3-0 승리한 아일랜드 감독 "가장 힘든 한 주"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이스라엘과 팔레스타인 간의 깊은 갈등 속에서 치러진 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기가 승패를 넘어 무거운 긴장감과 정치적 메시지를 남겼다.

아일랜드는 28일(한국시간) 헝가리 데브레첸의 너지에르데이 경기장에서 열린 네이션스리그 B3조 경기에서 이스라엘을 상대로 3-0 완승을 거뒀다. 스코어보다 경기 전후를 감싼 냉랭한 분위기와 이색적인 행동들이 더 큰 주목을 받았다.

[데브레첸 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=가자지구 분쟁으로 희생된 모든 이들을 추모하는 의미로 검은 완장을 착용한 아일랜드 선수들이 28일(한국시간) 네이션스리그 B3조 경기전 이스라엘 국가가 연주되는 동안 선수들이 고개를 숙이고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

조 추첨 단계부터 양국의 맞대결은 거센 논란을 낳았다. 유럽 내에서 대표적인 친 팔레스타인 국가로 꼽히는 아일랜드에서는 전쟁을 이유로 경기를 기권해야 한다는 목소리가 빗발쳤다. '팔레스타인을 위한 아일랜드 스포츠' 등 시민사회 단체들은 '경기 중단' 캠페인을 주도하며 여론을 압박했다.

설상가상으로 경기 일주일 전에는 이스라엘축구협회(IFA)가 헤이미르 할그림손 아일랜드 대표팀 감독의 발언을 두고 "무지하고 위선적이고 어리석다"고 거칠게 비판하며 양측의 감정의 골은 더욱 깊어졌다. 앞서 할그림손 감독은 "우리는 집단학살과 함께 뛰는 것이 아니라 집단학살에 맞서서 뛴다"는 소신을 밝힌 바 있다.

아일랜드 선수단 내부의 진통도 컸다. 선수들은 헝가리 숙소에서 경기 전날까지 마라톤 회의를 거듭한 끝에 출전을 결정했다. 하지만 골키퍼 개빈 바주누는 이스라엘과의 경기에 나서는 것이 옳지 않다며 대표팀을 이탈해 짐을 쌌다.

실제라운드에 들어서자 전통적인 A매치 관례는 없었다. 너지에르데이 경기장에 이스라엘 국가가 울려 퍼질 때 아일랜드 선수들은 일제히 고개를 숙였다. 국가 연주가 끝난 뒤 통상적으로 이루어지는 양 팀 선수들의 악수와 주장의 페넌트 교환은 아예 생략됐다. 아일랜드 선수들이 워밍업을 위해 그라운드에 나설 때는 일부 이스라엘 팬들이 야유를 보내기도 했다.

[데브레첸 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아일랜드의 트로이 패럿이 28일(한국시간) 네이션스리그 B3조 이스라엘전에서 선제골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

아일랜드 선수들은 가자지구 분쟁 희생자를 기리는 의미의 검은색 완장을 차고 그라운드를 누볐다. 아일랜드축구협회(FAI) 데이비드 쿠렐 사무총장은 이 완장이 특정 정치 세력 지지가 아닌 인명 피해 추모 성격임을 분명히 했다. 후반전 팀의 세 번째 골로 승리에 쐐기를 박은 잭 모일런은 검은 완장과 유니폼의 FAI 엠블럼에 차례로 입을 맞추는 세리머니를 펼치며 메시지를 더 선명하게 각인시켰다.

경기를 마친 뒤 할그림손 감독은 "감독 생활 중 가장 힘든 한 주였고 선수 대부분에게도 마찬가지였다"며 "선수단에 어린 선수들이 많은데 이 경기에 복잡한 감정을 가진 그들을 보호하는 것이 우리의 일"이라고 털어놓았다.

아일랜드 사회가 팔레스타인 이슈에 이토록 민감하게 반응하는 배경에는 아일랜드의 역사적 아픔이 자리 잡고 있다. 오랜 영국의 지배를 겪은 아일랜드는 팔레스타인의 처지를 자신들의 과거 식민 경험에 투영하는 시각이 짙다. 특히 영국령으로 남아있는 북아일랜드의 민족주의 진영에서 이러한 동질감과 연대 의식은 매우 강하게 나타난다.

반면 이스라엘 정부는 집단학살과 전쟁범죄 주장을 완강히 부인하며 가자지구 군사작전이 자위권 차원의 정당한 조치라는 입장을 고수하고 있다. 하마스의 공격으로 시작되어 3년째 이어지는 참혹한 전쟁 속에서 이번 데브레첸의 경기는 스포츠가 국제 정치 갈등의 무대로 어떻게 활용되는지 보여준 또 하나의 상징적인 사례로 남게 됐다.

psoq1337@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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