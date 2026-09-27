[2026AG] 韓 높이뛰기 간판 우상혁 2m22 동메달…AG 3연속 메달

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 높이뛰기 간판 우상혁이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 높이뛰기에서 동메달을 목에 걸었다. 아시안게임 3회 연속 메달 획득에 성공했다.

우상혁은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ22를 넘어 3위를 기록했다. 개인 최고 기록(2ｍ36)에는 미치지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우상혁. [사진=로이터] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

이날 경기장엔 많은 비가 내려 트랙이 흠뻑 젖었다. 하지만 우상혁은 2m10을 첫 시기에 통과하며 이날 대회를 가볍게 시작했다. 이후 2m14를 2차 시기에 통과한 우상혁과 달리 13명 중 6명이 탈락했다.

2m18에서는 개인 최고 기록 2m31을 가진 일본 아카마쓰 료이치를 포함해 2명이 탈락했다. 2m18, 2m22를 모두 1차 시도에 넘기며 경쟁을 이어갔다.

우상혁은 2m25에서 고비를 맞았다. 1, 2차 시기를 모두 실패한 우상혁은 금메달 도전을 위해 2m28로 바를 올렸다. 하지만 이번에도 넘지 못하면서 결국 동메달에 만족해야 했다.

이날 강력한 경쟁자이자 베테랑 무타즈 에사 바르심(카타르)이 기권한 가운데 사르베시 아닐 쿠사레(인도)와 푸차오쉬안(대만)이 우상혁이 넘지 못한 2m25를 넘으며 경쟁을 이어갔다. 푸차오쉬안은 2m25를 한 번에 넘었지만, 쿠사레는 2차 시도 끝에 넘겼다.

이후 두 선수는 2m28에서도 도전을 이어갔지만, 1~3차 모두 실패했다. 결국 2m25를 첫 시도에 넘긴 푸차오쉬안이 금메달을 목에 걸었다.

[토룬 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 우상혁이 21일(한국시간) 2026 세계실내육상선수권 남자 높이뛰기 결선에 동메달을 획득한 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

우상혁은 처음 출전했던 2014 인천 대회에서 10위를 기록했고, 2018 자카르타·팔렘방에서 2ｍ28로 은메달, 2022 항저우에서 2ｍ33의 기록으로 다시 은메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 첫 아시안게임 금메달을 노렸지만 동메달로 만족해야 했다.

한국 남자 높이뛰기는 1998 방콕, 2002 부산 대회 당시 금메달을 땄던 이진택 이후 금메달을 따지 못했다. 간판으로 성장한 우상혁은 이번 대회에서 포디움 정상을 노렸지만 아쉽게 실패했다.

willowdy@newspim.com