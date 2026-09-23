[2026AG] 남자 높이뛰기 예선 취소…우상혁, 27일 결선 직행

AI 핵심 요약beta
- 우상혁이 23일 아시안게임 남자 높이뛰기 예선 없이 결선에 올랐다.
- 조직위는 출전 선수 감소를 이유로 예선을 취소하고 결선만 진행했다.
- 우상혁은 27일 결선 한 번으로 첫 금메달에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 높이뛰기의 간판 우상혁(용인시청)이 예선을 치르지 않고 곧바로 아시안게임 결선 무대에 오른다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회는 당초 오는 24일 치를 예정이었던 육상 남자 높이뛰기 예선을 취소하고 결선만 진행하기로 일정을 변경했다고 각 선수단에 통보했다. 대한육상연맹 관계자는 "사전에 신청했던 인원 중 일부가 빠지거나 실제 입국한 출전 선수 규모를 고려해 조직위에서 일정을 조정한 것으로 보인다"고 전했다.
예선 무대를 통해 경기 감각과 몸 상태를 점검하려던 계획은 사라졌지만 우상혁은 불필요한 체력 소모를 줄이고 부상 관리에 집중하며 27일에 열릴 결선 한 경기에 모든 역량을 쏟아부을 수 있게 됐다.
우상혁에게 이번 대회는 명예 회복과 함께 아시안게임 첫 금메달을 향한 마지막 퍼즐이다. 그는 2014 인천 대회에서 10위에 오른 뒤, 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에서 연이어 은메달을 목에 걸었다. 특히 지난 항저우 대회에서는 2m33을 넘고도 2m35를 기록한 '라이벌' 무타즈 에사 바르심(카타르)에게 밀려 아쉽게 정상 문턱에서 좌절했다.
이번 시즌 스파이크 찢어짐 부상 등의 우곡절을 겪었지만 우상혁은 꾸준히 컨디션을 끌어올리며 설욕을 별러왔다. 예선이 사라지면서 우상혁은 오는 27일 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열리는 결선 단 한 번의 점프로 금메달 주인공을 가리게 됐다.
psoq1337@newspim.com