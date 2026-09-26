[2026AG] '김락찬·박세웅 6골' 남자 핸드볼, 중국 32-26 제압…8년 만에 4강 복귀

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 핸드볼대표팀이 26일 중국을 32-26으로 꺾었다.
- 대표팀은 2026 아이치·나고야 아시안게임 4강에 올랐다.
- 한국은 8년 만의 준결승서 16년 만의 금메달에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 핸드볼 대표팀이 중국을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에 올랐다. 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 4강 진출이다.
조영신 감독이 지휘하는 한국은 26일 일본 아이치현 가스가이 체육관에서 열린 대회 남자 핸드볼 8강전에서 중국을 32-26(16-12 16-14)으로 제압했다.
초반은 팽팽했다. 한국은 5-5로 맞선 상황에서 김진영(상무)의 돌파 득점에 이어 전진수(인천도시공사)와 연민모(하남시청)의 연속 득점으로 8-5까지 달아났다. 박재용 골키퍼의 7m 드로우 선방도 흐름을 가져오는 데 힘을 보탰다.
전반을 16-12로 앞선 한국은 후반에도 5~6점 차 리드를 유지했다. 27-22로 앞선 경기 종료 약 5분 전에는 박세웅(SK호크스)이 6m 슛 두 차례를 성공했고, 김락찬(인천도시공사)도 9m 슛을 넣으며 30-22까지 격차를 벌려 승부를 사실상 끝냈다.
김락찬과 박세웅이 각각 6골로 공격을 이끌었고, 김진영과 이요셉(인천도시공사)이 각각 5골을 보탰다.
한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 동메달을 따낸 이후 8년 만에 아시안게임 4강 무대를 밟았다.
준결승은 28일 오후 5시 30분 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린다. 상대는 카타르와 이란의 8강전 승자다.
직전 3개 대회에서 한국은 은메달 1개, 동메달 1개에 그쳤던 한국은 2010 광저우 대회 이후 16년 만의 금메달에 도전하고 있다.
football1229@newspim.com