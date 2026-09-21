[2026AG] 남자 핸드볼, 쿠웨이트에 26-23 역전승...16년만의 정상 탈환 시동

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 핸드볼 대표팀이 16년 만의 아시아 정상 탈환을 향한 첫걸음을 산뜻하게 내디뎠다.

조영신 감독이 이끄는 대표팀은 21일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 B조 조별리그 1차전에서 중동의 강호 쿠웨이트를 26-23으로 제압했다. 지난 2010년 광저우 대회 이후 16년 만의 금메달을 노리는 한국은 첫 경기부터 최대 고비였던 쿠웨이트를 꺾으며 순조로운 출발을 알렸다.

경기 내내 양 팀은 한 치의 양보도 없는 팽팽한 접전을 벌였다. 한국은 경기 초반 2-0으로 앞서며 기선을 제압했으나, 쿠웨이트의 반격에 허를 찌히며 주도권을 내줬다. 전반 한때 9-11로 끌려가기도 했으나, 전반 막판 집중력을 발휘해 추격에 나섰고 곧바로 동점을 만들어내며 12-12로 전반을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 핸드볼 대표팀이 21일 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 B조 조별리그 1차전에서 쿠웨이트의 공격을 막아내고 있다. [사진=아시아핸드볼연맹] 2026.09.21 psoq1337@newspim.com

후반전 양상도 치열한 공방전이었다. 쿠웨이트가 골키퍼를 빼고 필드 플레이어 7명을 투입하는 이른바 엠프티 전술로 한국 수비를 흔들었고 한국 역시 맞불을 놓으며 맞섰다. 팽팽한 균형을 깬 것은 후반 막판 집중력이었다. 골문에서는 김동욱과 박재용 골키퍼의 결정적인 선방이 이어졌고 코트 위에서는 해결사들이 빛났다.

한국은 후반 종료 약 4분 30초를 남기고 김진영(상무)의 페널티 슛으로 23-22 리드를 잡았다. 이어 김락찬(인천도시공사)이 연속 돌파 득점을 성공시키며 25-22로 점수 차를 벌려 승기를 잡았다. 경기 종료 27초 전에는 김진영이 승리에 쐐기를 박는 페널티 슛 득점을 성공시키며 3골 차 승리를 완성했다.

이날 김진영이 6골을 터뜨리며 공격을 이끌었고, 김태관(충남도청)이 5골, 김락찬이 4골을 보태며 승리를 합작했다.

첫 판을 승리로 장식한 한국은 오는 22일 이란을 상대로 조별리그 2차전을 치른다.

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