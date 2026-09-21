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中, 미국산 LNG 15% 관세 철폐 검토… 미·중 '300억달러 빅딜' 논의

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  • 미국과 중국이 21일 미국산 LNG 관세 인하를 논의했다
  • 양국은 300억달러 규모 상호 관세도 함께 협상 중이다
  • 24일 정상회담 앞두고 관세 빅딜 가능성이 거론됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

24일 트럼프·시진핑 정상회담 앞두고 에너지·농업 패키지 협상
中 관세에 사실상 끊긴 美 LNG 수출… 세계 최대 수입시장 다시 열리나

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국이 미국산 액화천연가스(LNG)에 부과하고 있는 15% 관세를 낮추거나 아예 없애는 방안을 미국과 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 미국과 중국이 각각 약 300억달러 규모의 상품에 대한 관세를 낮추는 방안도 함께 협상 중이다. 오는 24일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 워싱턴 정상회담을 앞두고 양국이 에너지와 농업을 아우르는 '관세 빅딜'을 추진하고 있다는 것이다.

로이터 통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 미국과 중국이 미국산 LNG에 대한 중국의 관세를 인하하거나 철폐하는 방안을 협상하고 있다고 19일 보도했다. 이번 조치는 에너지와 농업 분야를 포괄하는 광범위한 무역 합의 패키지의 일부로 논의되고 있으며, 시 주석의 워싱턴 방문을 계기로 발표될 가능성이 있다.

양국은 LNG뿐 아니라 각각 약 300억달러 규모의 상대국 상품에 부과하고 있는 관세를 낮추는 방안도 함께 논의 중이다. 다만 협상은 아직 최종 확정되지 않았다. 백악관과 워싱턴 주재 중국대사관은 관련 논평 요청에 응답하지 않았다.

중국은 지난해 2월 트럼프 대통령이 중국산 제품에 관세를 부과하자 보복 조치로 미국산 LNG에 15% 관세를 매겼다. 이후 한때 빠르게 성장했던 미·중 LNG 교역은 사실상 중단됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.09.21 chk@newspim.com

◆ 中 관세에 사실상 끊긴 美 LNG 수출… 세계 최대 수입시장 다시 열리나

미국 정부 자료에 따르면 미국산 LNG를 싣고 중국으로 향한 선박은 2024년 64척에서 2025년 사실상 0척으로 급감했다.

미·중 LNG 교역은 과거 양국의 무역 갈등에 따라 크게 출렁였다. 트럼프 대통령의 첫 임기 당시 미·중 무역전쟁이 한창이던 2019년에는 중국으로 향한 미국산 LNG 선박이 단 2척까지 줄었다.

하지만 이후 양국 관계가 개선되면서 LNG 교역도 빠르게 회복됐다. 2021년에는 중국으로 향한 미국산 LNG 선박이 사상 최대인 131척까지 늘었다. 미국 본토에서 대규모 LNG 수출이 시작된 2016년 이후 중국이 미국 LNG의 핵심 시장으로 빠르게 부상한 것이다.

이번 관세 철폐 논의에 미국 LNG 업계가 주목하는 것도 이 때문이다.

미국은 현재 LNG 수출 능력을 대대적으로 늘리고 있다. 미 걸프 연안을 중심으로 신규 LNG 수출시설이 잇따라 건설되면서 미국의 LNG 수출 능력은 2027년까지 하루 약 100억입방피트 늘어날 전망이다.

셰니어에너지(LNG), 벤처글로벌(VG), 셈프라(SRE), 넥스트디케이드(NEXT), 엑손모빌(XOM) 등이 참여한 대형 프로젝트들이 잇따라 생산능력을 확대하고 있다.

문제는 늘어나는 LNG를 사줄 장기 구매자를 확보하는 것이다. 업계 추정치와 로이터 분석에 따르면 현재 미국에서 건설 중인 약 1억톤 규모의 LNG 생산능력 가운데 2450만톤은 아직 장기 고객과 계약을 맺지 못했다.

세계 최대 LNG 수입국인 중국이 미국 시장으로 본격 복귀할 경우 미국 업체들에는 대규모 신규 수요처가 생기는 셈이다. 미국은 세계 최대 LNG 수출국이다.

특히 글로벌 LNG 시장은 최근 잇따른 지정학적 충격으로 공급망이 크게 흔들리고 있다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽으로 향하던 러시아산 파이프라인 가스 공급이 줄면서 당초 아시아로 향할 수 있었던 미국산 LNG가 대거 유럽으로 이동했다.

최근 미국과 이란 간 중동 분쟁도 LNG 시장을 흔들고 있다. 에너지 공급 차질 우려가 커지면서 아시아 국가들의 LNG 확보 경쟁도 심해졌다.

이런 가운데 중국 구매자들은 이미 미국산 LNG 시장에 다시 모습을 드러내기 시작했다. LSEG 선박 운항 데이터에 따르면 최근 몇 달 사이 미 걸프 연안 LNG 수출 터미널을 떠난 여러 화물이 중국에 도착했거나 현재 중국으로 향하고 있다. 중국의 15% 관세가 여전히 유지되고 있는 상황에서도 일부 구매가 재개된 것이다.

미국의 LNG 수출 자체도 빠르게 늘고 있다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 올해 상반기 미국의 LNG 수출은 하루 평균 174억입방피트로 전년 동기보다 23% 증가했다.

미국 입장에서는 중국 시장이 다시 열릴 경우 현재 건설 중인 LNG 프로젝트뿐 아니라 자금 조달과 장기 구매자 확보를 추진하는 신규 프로젝트에도 상당한 도움이 될 수 있다.

양국의 LNG 관세 협상은 오는 24일 워싱턴에서 열리는 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담을 앞두고 진행되고 있다. 미·중이 LNG를 시작으로 에너지와 농산물 등으로 관세 인하 범위를 확대할 경우 최근 이어진 무역 갈등을 완화하는 계기가 될 수 있다는 관측이 나온다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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