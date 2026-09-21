PKC, 소부장 특화단지 선도기업 참여

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새만금·익산·완주 연계…2031년까지 총 642억원 투입



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = PKC가 산업통상자원부가 지정한 '제3기 반도체 소재·케미컬 소재·부품·장비(소부장) 특화단지'의 선도기업으로 참여한다고 21일 밝혔다.

PKC가 참여하는 특화단지는 새만금 국가산업단지와 익산·완주 산업단지를 연계한 2625만6000㎡ 규모로 조성된다. 2027~2031년 국비 450억원, 지방비 25억원, 민간자본 167억원 등 총 642억원이 투입될 예정이다.

PKC는 특화단지에 구축되는 반도체공동연구소와 신뢰성 평가 장비를 활용해 제품 개발과 실증 기간을 줄이고 고순도 반도체 소재 상용화를 추진할 계획이다. 동우화인켐, 한솔케미칼, OCI 등 참여 기업과 산·학·연 협의체를 구성해 반도체 세정·증착·식각 공정용 기술 공동 연구개발에도 나선다.

PKC 주식회사 로고. [사진=PKC]

회사에 따르면 PKC와 OCI는 군산 지역 반도체 앵커기업으로 참여한다. PKC는 현재 반도체 식각 공정에 사용하는 순도 99.999%(5N)급 고순도 염소가스를 생산하고 있다.

PKC는 고순도 염소 생산설비 증설과 공정 고도화를 추진하고 있다. 회사 측은 원재료부터 최종 제품까지 5N급 반도체 식각용 고순도 염소가스를 대량 공급할 수 있는 국내 유일 기업이라고 설명했다.

고순도 염소는 반도체 웨이퍼에 미세 회로를 형성하는 식각 공정에 사용된다. PKC는 현재 국내 주요 반도체 제조사와 웨이퍼 업체 등에 제품을 공급하고 있다고 밝혔다.

기존 군산공장 증설과 별도로 새만금 지역에 고순도 염소 신규 공장을 짓는 방안도 검토하고 있다. 신규 공장 건설 여부와 구체적인 투자 규모 등은 아직 확정되지 않았다.

PKC는 염소 기반 기술과 생산 인프라를 활용한 이차전지 전해액 핵심 소재의 상업 생산도 준비 중이다. 반도체용 고순도 가스에 이어 이차전지 소재까지 사업 영역을 넓힌다는 계획이다.

PKC 관계자는 "고순도 염소 생산설비 증설을 추진하고 이차전지 전해액 소재의 상업 생산을 본격화해 반도체와 이차전지를 아우르는 첨단소재 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com