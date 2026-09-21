[종합] DMZ 수색작전 중 폭발…간부 3명 부상, 北지뢰 가능성 '촉각'

서부전선 25사단 관할서 폭발…수색대대장 발목 절단 중상

합참 "모든 가능성 열고 조사"…北 지뢰지대와는 거리 있어

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 육군 25사단이 관할하는 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 수색 작전 도중 폭발 사고가 발생해 군 간부 3명이 다쳤다. 이 가운데 1명은 발목이 절단되는 중상을 입은 것으로 알려졌다. 군 당국은 지뢰 폭발 가능성을 포함해 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

21일 합동참모본부에 따르면 이날 오전 10시50분께 서부전선 군사분계선(MDL) 남쪽 DMZ에서 작전 중이던 군 간부 3명이 원인을 알 수 없는 폭발로 부상을 입었다.

북한군이 지난해 비무장지대(DMZ) 북측 지역에서 병력을 동원해 불모지 조성과 대전차 방벽 구축, 지뢰 매설 등 전선지역 공사를 진행하고 있다. [사진=합동참모본부] 2026.09.21 gomsi@newspim.com

부상자 가운데 2명은 응급헬기로 국군수도병원에 긴급 이송돼 치료를 받고 있다. 나머지 부상자와 함께 작전에 투입됐던 장병들도 병원으로 옮겨져 정밀검사를 받을 예정이다. 부상자 3명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

사고 당시 장병들은 경기 파주·연천 경계 일대에서 DMZ 수색로를 개척하는 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌다. 지뢰와 불발탄 등 위험물을 탐지하며 이동 통로를 확보하는 과정에서 폭발이 발생한 것으로 추정된다. 특히 현장에 있던 수색대대장은 발목이 절단되는 중상을 입은 것으로 전해졌다.

군은 유엔군사령부와 협조해 DMZ 내부에 헬기를 투입해 부상자들을 후송했다. 폭발 원인으로는 기존에 매설된 지뢰나 북한 지역에서 유실돼 떠내려온 지뢰 등 여러 가능성이 거론된다.

유용원 국민의힘 의원은 사고 지점 주변에 북한군이 조성한 지뢰지대가 있다며 북한 지뢰 가능성을 제기했다. 이에 합참은 모든 가능성을 조사하겠다면서도 사고 지점과 북한군의 지뢰 매설 추정 지역은 거리가 있다고 설명했다.

군 당국은 현장 조사 등을 통해 폭발물의 종류와 유입·매설 경위를 확인할 방침이다.

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