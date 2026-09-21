더블다운카지노, 페이스북 팔로워 699만명

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈는 21일 더블다운카지노 팬페이지 팔로워가 699만명이라고 밝혔다.
- 팬페이지는 신규 슬롯·이벤트·보너스 정보를 제공하며 소통을 강화했다.
- 더블다운카지노는 누적 다운로드 1억2000만건, 매출 5조원을 넘겼다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 자회사 더블다운인터액티브가 서비스하는 소셜카지노 게임 '더블다운카지노(DoubleDown Casino)'의 공식 페이스북 팬페이지 팔로워가 약 699만명을 기록해 700만명에 근접했다고 21일 밝혔다.
더블다운카지노 팬페이지에서는 매주 추가되는 신규 슬롯과 시즌 이벤트, 한정 프로모션 관련 정보를 제공하고 있다. 이용자가 참여하는 퀴즈와 댓글 이벤트, 무료 칩 보너스 등도 운영한다.
최근에는 브랜드 마스코트 '치피(Chippy)'를 활용한 콘텐츠를 확대하고 있다. 칩 더미를 의인화한 치피를 게임 소식과 이용 안내, 이용자 소통 콘텐츠 등에 활용하는 방식이다.
더블다운카지노는 2010년 출시돼 올해로 16년째 서비스를 이어가고 있다. 회사에 따르면 누적 다운로드는 1억2000만건, 누적 매출은 5조원을 넘어섰다.
더블유게임즈는 장기간 축적한 이용자 데이터와 시즌별 콘텐츠 운영 경험을 바탕으로 팬페이지 등 게임 외부 채널에서도 이용자와의 접점을 확대하고 있다고 설명했다.
더블유게임즈 관계자는 "700만명에 가까운 팬페이지 규모는 16년간 이용자와 꾸준히 소통해온 결과"라며 "마스코트 캐릭터를 비롯한 다양한 시도를 통해 이용자와의 접점을 넓히고 게임 안팎에서 일관된 브랜드 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com