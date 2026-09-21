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뉴욕증시 프리뷰, 유가 급락·美 국채 5% 아래로… 나스닥 선물 1%대 상승

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AI 핵심 요약

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  • 21일 뉴욕 증시 개장 전 선물이 중동 긴장 완화 기대에 올랐다.
  • WTI 급락과 미 국채 10년물 5% 하회가 투자심리를 살렸다.
  • 인텔·메타 등 AI주 강세에 기술주와 암호화폐도 뛰었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 긴장 완화 기대에 WTI 97달러대… 인텔 5.6% 등 AI주 강세
연준 추가 인상 가능성은 부담… 미·중 정상회담·AI 규제도 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 21일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주요 주가지수 선물이 일제히 상승하고 있다.

중동 긴장이 완화될 수 있다는 기대에 국제유가가 11일 만에 최저 수준으로 떨어지고 미 국채 10년물 금리도 5% 아래로 내려오면서 투자심리가 살아났다. 인공지능(AI) 투자 확대 기대가 다시 부각되면서 인텔(INTC)을 비롯한 기술주가 강세를 보인 것도 지수를 끌어올렸다.

미 동부시간 오전 8시 30분 기준 다우지수 선물은 445포인트(0.85%) 상승했다. S&P500 선물은 0.73%, 나스닥100 선물은 1.16% 올랐다.

지난주 뉴욕 증시는 대체로 부진했다. 다우지수는 한 주 동안 1.7% 하락해 지난 3월 이후 가장 큰 주간 낙폭을 기록했고 S&P500지수도 0.1% 내렸다. 기술주 중심의 나스닥지수만 0.7% 상승했다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 중동 긴장 완화 기대에 WTI 97달러대… 인텔 5.6% 등 AI주 강세

이날 시장 분위기를 바꾼 것은 유가였다. 미국과 이란이 주말 동안 공격 재개 가능성을 놓고 위협을 주고받았지만 양국 간 협상 가능성이 다시 부각되면서 국제유가는 2~3% 급락했다. 미 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 97달러대로 내려왔고 브렌트유도 101달러 선까지 떨어졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문할 예정인 마수드 페제시키안 이란 대통령과 만나는 데 열려 있다고 밝혔다.

제프리스의 모히트 쿠마르 이코노미스트는 "중동 긴장이 단기적으로 정점을 지났으며 앞으로 몇 주 동안 어느 정도 정상화 움직임이 나타날 것으로 본다"며 "10월 첫 2주 정도가 미국과 이란이 일종의 타협점을 찾기에 좋은 시기가 될 수 있다"고 했다.

JP모간도 최근 중동 지역의 공급 차질에도 불구하고 원유 흐름이 "놀라울 정도로 강하게 유지되고 있다"고 평가했다.

유가가 떨어지자 채권시장도 안정을 찾았다. 미 국채 10년물 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 넘게 하락한 4.957%로 시장의 주요 경계선인 5% 아래로 내려왔다. 30년물 금리도 5.293%로 떨어졌다.

유가와 국채 금리의 동반 하락은 최근 조정을 받았던 기술주에 특히 호재로 작용했다.

지난주 주요 AI 기업 최고경영자(CEO)들이 AI 기술의 빠른 발전에 잇따라 경고하면서 관련주가 대거 하락했지만, 이날 시장의 관심은 다시 AI 투자 확대 쪽으로 옮겨갔다. 기업들의 AI 개발 지출이 여전히 늘어나고 있다는 신호가 투자심리를 되살렸다.

인텔 로고 [사진=블룸버그통신]

개장 전 거래에서 ▲인텔(INTC)은 5.6% 급등했고 ▲마벨테크놀로지(MRVL)는 2.9% 올랐다. ▲메타(META)는 2% ▲델테크놀로지스(DELL)는 2.4% 상승했다. ▲AMD(AMD)도 2% 넘게 올랐다.

▲액센츄어(ACN)는 4.4% 뛰었다. 앤스로픽과 손잡고 AI 평가 분야에 20억달러를 투자하기로 했다는 소식이 호재가 됐다.

유가 하락에 항공주도 웃었다. 연료비 부담 완화 기대에 ▲델타항공(DAL)과 ▲아메리칸항공(AAL)은 각각 2% 가량 상승했다.

다만 연준의 추가 금리 인상 가능성은 증시의 부담으로 남아 있다. 최근 인플레이션 압력이 다시 커지면서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 지난주 3년 만에 처음으로 기준금리를 인상했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 다음 달 다시 금리를 올릴 가능성을 53%가량 반영하고 있다. 이번 주에는 최소 10명의 연준 당국자가 공개 발언에 나설 예정이다.

오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 더 높은 금리가 필요하다는 데 "모호함이 없다"고 밝혔다. 인플레이션 압력이 관세와 에너지 가격을 넘어 강한 수요로까지 확산하고 있다는 것이다.

야데니리서치의 에드 야데니 대표도 "에너지 가격이 더 높은 수준에서 더 오래 유지될수록 추가 긴축의 필요성이 커진다"고 했다.

그는 중동 분쟁이 원유 생산과 해상 운송을 계속 위협하고 있는 데다 우크라이나의 러시아 정유시설 공격과 대러시아 제재까지 글로벌 연료 공급을 제약하고 있다며 "에너지 충격이 오래 지속될수록 2차적인 인플레이션 효과가 나타날 위험도 커진다"고 했다.

◆ 연준 추가 인상 가능성은 부담… 미·중 정상회담·AI 규제도 주목

시장의 시선은 이번 주 예정된 미·중 정상회담에도 쏠리고 있다.

트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 오는 24일 만나 양국의 무역 휴전 연장 가능성과 이란 전쟁, AI 규제, 관세, 핵심광물 등을 논의할 것으로 예상된다.

스콧 베선트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리는 정상회담을 앞두고 주말 협상을 마쳤다. 이 자리에서 베선트 장관은 AI 안전 문제와 관련해 양국이 정보를 통보하는 새로운 메커니즘을 제안했다.

주말 미국과 덴마크가 그린란드 안보 문제를 둘러싸고 합의에 도달한 것도 투자심리를 끌어올렸다. 이번 합의로 양국 간 무역 갈등이 완화될 수 있다는 기대가 나온다.

그린란드 관련주는 폭등했다. ▲그린란드마인스(GRML)는 개장 전 거래에서 170% 급등했고 ▲크리티컬메탈스(CRML)는 26% 올랐다. ▲그린란드에너지(GLND)는 150% 올랐다.

암호화폐도 위험자산 선호 회복에 힘입어 강세를 보였다. 비트코인은 4.3% 상승해 7개월여 만에 최고치를 기록했다. 장중에는 8만5000달러를 넘어섰다. ▲코인베이스(COIN)와 ▲스트래티지(MSTR)도 각각 5% 넘게 상승했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 미 증권거래위원회(SEC)가 토큰화 주식 거래를 위한 임시 규제 경로를 마련하고 미 상품선물거래위원회(CFTC)도 암호화폐 규정 마련에 나선 것이 규제 불확실성을 낮췄다. 여기에 숏스퀴즈까지 겹쳤다. 코인글래스에 따르면 최근 24시간 동안 3억달러가 넘는 비트코인 숏포지션이 청산됐다.

개별 종목 가운데 ▲워너브러더스디스커버리(WBD)는 7.1% 급등했다. ▲파라마운트(PSKY)가 캘리포니아주 법무장관과의 협상에서 양사 합병을 성사시키기 위한 양보안을 논의했다는 보도가 나온 영향이다.

반면 ▲노보노디스크(NVO)는 4% 넘게 하락했다. 회사가 2030년까지 '멀티 블록버스터' 잠재력을 가진 의약품 5개 이상을 출시하고 2035년까지 파이프라인에서 1500억덴마크크로네(약 230억달러)의 매출을 올리겠다는 목표를 제시했지만, 비만치료제 시장의 경쟁 심화에 대한 우려가 더 크게 작용했다.

아시아 증시도 대체로 상승했다. 한국 코스피는 1.65% 오른 7007.72로 마감했고 중국 CSI300지수는 0.71% 상승한 4539.56을 기록했다. 홍콩 항셍지수도 장 후반 0.95% 올랐다. 일본 증시는 휴장했다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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