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베선트 美재무 "AI 사고 책임은 인간에게… 정부 면책 기대 말라"

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AI 핵심 요약

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  • 베선트 미 재무장관이 21일 AI 개발사 책임을 강조했다
  • 트럼프 행정부는 AI 규제보다 개발자 자율책임을 밀었다
  • 미국은 AI 경쟁 속 고유가·국채금리 부담도 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI업계 '개발 속도 조절론'에 트럼프 행정부 선 긋기
"책임지는 건 AI 아닌 인간"… 규제보다 개발자·기업 책임 강조

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 스콧 베선트 미 재무장관이 인공지능(AI) 개발업체들을 향해 정부가 사고에 대한 책임을 대신 막아줄 것으로 기대해서는 안 된다고 경고했다. 최근 AI 기업 최고경영자(CEO)들이 기술 발전 속도를 늦춰야 한다는 주장을 잇달아 내놓은 가운데, 트럼프 행정부가 AI 규제보다는 기업과 개발자의 책임을 강조하고 나선 것이다.

베선트 장관은 21일(현지시간) CNBC의 '스쿼크 박스(Squawk Box)'에 출연해 "AI 개발업체들은 연방정부가 '책임 면제(liability shield)'를 제공해주기를 기대하기보다 스스로 책임을 져야 한다"고 말했다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 AI 산업에 대한 규제 강화에 반대하는 데 동의하느냐는 질문에 "책임이 있는 것은 AI가 아니라 인간"이라고 했다.

스콧 베선트 미국 재무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

 AI업계 '개발 속도 조절론'에 트럼프 행정부 선 긋기

최근 미국에서는 AI 기술이 예상보다 빠르게 발전하면서 안전성 논쟁이 다시 불붙고 있다. 일부 AI 기업 경영자들은 첨단 AI 모델이 가져올 위험을 경고하면서 안전장치가 기술 발전 속도를 따라잡을 수 있도록 개발 속도를 늦출 필요가 있다고 주장하고 있다.

하지만 트럼프 대통령은 이런 주장에 선을 긋고 있다. 중국과 AI 패권 경쟁을 벌이는 상황에서 미국 기업의 기술 개발 속도를 늦추는 규제는 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다는 이유에서다. 미국 내 AI 산업 확대를 적극 지원해온 트럼프 행정부가 이번에는 '정부 규제'보다 '개발자의 책임'을 강조한 셈이다.

베선트 장관은 이날 AI뿐 아니라 최근 급등한 미 국채 금리와 중국과의 협상 등에 대해서도 입장을 밝혔다.

베선트 장관은 이번 주 워싱턴에서 열리는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 주말 동안 허리펑 중국 부총리와 회담했다. 양측은 무역 문제와 함께 AI 안전 문제도 논의했다.

베선트 장관은 앞서 중국과 AI 위험에 관한 정보를 공유하기 위한 새로운 통보 체계를 구축하는 방안을 제안한 것으로 알려졌다.

시장의 또 다른 관심은 미국 국채시장에 쏠려 있다. 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁이 지난 2월 말 시작된 이후 글로벌 채권시장의 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 약 1%포인트(100bp) 상승했다. 지난주에는 2007년 이후 처음으로 5%를 넘어섰다.

10년물 금리 급등은 미국 경제 전반의 차입 비용도 끌어올리고 있다. 10년물 국채 금리에 민감한 미국 주택담보대출(모기지) 금리는 이달 1년여 만에 처음으로 7%를 돌파했다.

미 재무부는 금리 상승에 대응해 지난 10일 10년물과 20년물 국채를 50억달러 넘게 되사들이는 바이백을 실시했다.

바이백 이후에도 국채 금리가 상승했지만 베선트 장관은 이를 "성공적"이었다고 평가했다.

그는 지난 15일 미 하원 금융서비스위원회에 출석해 "그것을 하지 않았을 경우 어떻게 됐을지를 생각해야 한다"고 했다. 바이백이 없었다면 국채 금리가 지금보다 더 높아졌을 것이라는 주장이다.

이란 전쟁 이후 급등한 에너지 가격도 트럼프 행정부의 부담이다. 국제유가 상승으로 미국 내 디젤 가격이 크게 오르면서 연료와 생활필수품 가격에 대한 소비자 부담이 커졌다.

공화당 내부에서는 오는 11월 중간선거를 앞두고 물가 상승이 표심에 악영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다.

트럼프 대통령은 지난 9일 중간선거 공화당 전당대회에서 공화당이 상원과 하원 모두에서 다수당 지위를 유지할 경우 모든 미국 성인 시민에게 5000달러의 '배당금'을 지급하겠다고 약속했다.

물가 압력이 좀처럼 꺾이지 않자 미 연방준비제도(Fed·연준)도 긴축으로 돌아섰다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 지난 16일 기준금리를 0.25%포인트 인상해 3.75~4.00%로 올렸다. 연준이 금리를 올린 것은 2023년 이후 처음이다.

트럼프 대통령은 자신이 임명한 케빈 워시 연준 의장에게 그동안 금리 인하를 거듭 요구해왔다. 하지만 이번 FOMC를 앞두고 워시 의장과 통화한 뒤에는 "그냥 다른 위원들과 함께 표결해도 된다. 어차피 달라질 것은 없을 것"이라고 말했다고 밝혔다.

AI 규제와 미·중 기술 경쟁, 고유가와 국채 금리 상승이 동시에 트럼프 행정부의 주요 경제 현안으로 떠오른 가운데 베선트 장관이 AI 사고의 책임을 개발자와 기업에 돌리는 원칙을 분명히 한 것으로 풀이된다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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