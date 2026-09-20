[2026AG] '2경기 연속 40점 돌파' 여자 핸드볼, 카자흐스탄 꺾고 조별리그 2연승

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 핸드볼대표팀이 20일 카자흐스탄을 42-18로 완파했다.
- 전날 홍콩전 48-16에 이어 2경기 연속 40골 이상을 기록했다.
- 한국은 2연승으로 8년 만의 아시안게임 금메달 도전을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 핸드볼대표팀이 두 경기 연속 40골 이상을 터뜨리는 막강한 화력을 앞세워 2026 아이치·나고야 아시안게임 2연승을 달렸다.
이계청 감독이 이끄는 한국은 20일 일본 아이치현에서 열린 대회 여자 핸드볼 풀리그 2차전에서 카자흐스탄을 42-18로 완파했다.
전날(19일) 첫 경기에서 홍콩을 48-16으로 대파한 한국은 카자흐스탄을 상대로도 24골 차 대승을 거두며 쾌조의 출발을 이어갔다. 두 경기에서 무려 90골을 몰아넣은 반면 실점은 34점에 불과하다.
한국은 경기 초반부터 카자흐스탄을 압도했다. 탄탄한 수비를 바탕으로 빠른 공격을 전개하며 전반에만 18골을 넣어 18-8, 10점 차로 앞선 채 후반에 돌입했다.
후반에도 흐름은 달라지지 않았다. 한국은 공격의 고삐를 늦추지 않고 24골을 추가하며 카자흐스탄의 추격 의지를 완전히 꺾었다.
'에이스' 우빛나(서울시청)가 양 팀 최다인 10골을 터뜨리며 공격을 이끌었다. 이원정(대구광역시청)과 조은빈(서울시청)도 각각 5골을 기록했고 김소라(경남개발공사), 김보은(삼척시청) 등 여러 선수가 득점에 가세했다. 특정 선수에게 공격이 집중되지 않고 다양한 루트에서 득점이 나왔다는 점도 긍정적이었다.
한국은 이번 대회에서 8년 만의 아시안게임 정상 탈환을 노린다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 전통적인 아시아 강호로 군림했지만 직전 항저우 대회에서는 일본에 19-29로 패해 은메달에 머물렀다.
이번 대회에서도 최대 승부처는 개최국 일본과의 맞대결이다. 한국은 풀리그 마지막 일정에서 일본과 격돌할 예정인 만큼 초반부터 상승세를 이어가며 정상 탈환을 위한 분위기를 끌어올리는 것이 중요하다.
홍콩에 이어 카자흐스탄까지 압도한 한국은 2경기 연속 대승으로 8년 만의 금메달을 향한 순항을 이어갔다.
wcn05002@newspim.com