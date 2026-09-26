[2026AG] 안세영, 여자 단식 16강 진출…AG 사상 첫 2연패 도전 시작

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 26일 아시안게임 여자단식 32강을 완승했다
- 스마굴로바를 2-0으로 꺾고 20분 만에 경기를 끝냈다
- 이날 16강까지 치르며 단식 2연패 도전을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 배드민턴 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 첫 경기에서 20분 만에 완승을 거두며 단식 2연패를 향한 도전을 시작했다.
안세영은 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 대회 배드민턴 여자 단식 32강에서 세계 426위 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)를 2-0(21-5 21-5)으로 제압했다.
두 게임에서 상대에게 내준 점수는 단 10점이었다. 안세영은 경기 초반부터 탄탄한 수비와 빠른 공격 전환으로 상대를 몰아붙였다. 2게임에서는 11점을 연속으로 따내며 일찌감치 승부를 갈랐다.
이날 32강과 16강을 모두 치르는 일정 속에서도 체력을 크게 소모하지 않고 첫 경기를 마쳤다. 안세영은 이날 오후 세계 142위 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(스리랑카)와 16강에서 맞붙는다.
대진표상 8강에서는 세계 5위 랏차녹 인타논(태국), 준결승에서는 세계 4위 천위페이(중국)를 만날 가능성이 있다. 결승에는 세계 3위 야마구치 아카네(일본) 또는 세계 2위 왕즈이(중국)가 올라올 수 있다.
안세영은 2022 항저우 아시안게임에서 여자 단식과 단체전을 석권했다. 이번 대회 여자 단식에서도 정상에 오르면 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 처음으로 2회 연속 우승을 달성한다.
안세영은 항저우 대회 이후 2023 세계선수권대회와 2024 파리 올림픽을 제패했고, 지난 4월 2026 아시아선수권대회에서도 정상에 오르며 '그랜드슬램'을 달성했다.
이번 대회에서는 2회 연속 2관왕을 노렸지만 여자 단체전에서 일본에 패해 동메달에 머물렀다. 남은 여자 단식에서 두 번째 메달이자 금메달에 도전한다.
football1229@newspim.com