[2026AG] '안세영 선봉' 女배드민턴, 말레이시아에 3-1 진땀승

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안세영 1단식 36분 만에 승리...세계 2위 이소희·백하나는 석패

3단식 김가은 이어 김혜정·정나은 승리...23일 일본과 결승 다퉈

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '필승 카드' 안세영(삼성생명)이 앞장선 한국 여자 배드민턴 대표팀이 아시안게임 단체전 2연속 우승을 향해 시동을 걸었다.

박주봉 감독이 이끄는 한국 여자 배드민턴 대표팀은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강전에서 말레이시아를 매치 스코어 3-1로 격파했다.

[아이치 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜정-정나은이 22일 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배드민턴 단체 말레이시아전 4복식에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.22 psoq1337@newspim.com

단식 첫 번째 주자로 나선 세계랭킹 1위 안세영은 세계 28위 레차나 카루파테반을 2-0(21-12 21-8)으로 가볍게 제압하며 기선을 제압했다. 안세영은 1게임 초반부터 점수 차를 벌리며 반격의 기회를 주지 않았고 2게임에서도 안정적인 수비와 연속 득점으로 36분 만에 경기를 매듭지었다.

이어 두 번째 주자로 나선 복식 세계랭킹 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조는 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0-2(20-22 17-21)로 석패하며 주춤했다. 1게임 막판 듀스 접전 끝에 아쉽게 게임을 내준 뒤 2게임에서도 분위기를 뒤집지 못해 일격을 허용했다.

흔들린 분위기는 3경기 단식에 나선 김가은(삼성생명)이 곧바로 다잡았다. 김가은은 웡링칭을 상대로 2-0(21-12 21-18) 완승을 거뒀다.

[아이치 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김가은이 22일 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배드민턴 단체 말레이시아전 3단식에서 승리한 뒤 코트에 드러누워 가쁜 숨을 쉬고 있다. 2026.9.22 psoq1337@newspim.com

마지막 4경기 복식에서는 공희용의 부상 공백을 메우기 위해 다시 호흡을 맞춘 김혜정-정나은 조가 대미를 장식했다. 청수인-로우지유 조를 상대로 첫 게임을 내줬으나 2게임을 21-11로 가져오며 원점으로 돌렸다. 이어진 3게임에서 팽팽한 듀스 혈투 끝에 24-22로 짜릿한 역전승을 거두며 승부에 마침표를 찍었다.

8강 문을 통과한 한국 여자 대표팀은 23일 인도를 꺾고 올라온 개최국 일본을 상대로 결승 진출을 놓고 격돌한다.

psoq1337@newspim.com