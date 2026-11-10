에어레인, '에코몬도 2026'서 바이오가스 정제기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 에어레인은 10일 에코몬도 2026에서 바이오가스 기술을 소개했다
- 에어레인은 중국·브라질·말레이시아 프로젝트 실적을 알렸다
- 에어레인은 유럽 사업자와 협력해 신규 수주를 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인은 지난 3일부터 6일까지 이탈리아 리미니 엑스포 센터에서 열린 '에코몬도(Ecomondo) 2026'에 참가해 바이오가스 고질화용 멤브레인 기술과 국내외 프로젝트 수행 실적을 소개했다고 10일 밝혔다.
에코몬도는 녹색경제와 순환경제 분야의 기술 및 산업 솔루션을 다루는 유럽 환경산업 박람회다. 에어레인은 이번 행사에서 바이오가스 플랜트 구축과 가스 정제·고질화, 유지보수(O&M), 가스망 연결 등 관련 사업자들을 대상으로 자사 기술과 프로젝트 수행 경험을 소개했다.
바이오가스 고질화는 바이오가스에서 이산화탄소와 불순물을 제거해 메탄 농도를 높이고, 도시가스나 발전 연료로 활용할 수 있는 고순도 바이오메탄으로 전환하는 기술이다. 에어레인은 자체 개발한 멤브레인 기술을 기반으로 중국과 브라질, 말레이시아 등에서 관련 프로젝트를 수행해 왔다.
회사는 이 같은 해외 사업 경험을 바탕으로 유럽 현지 플랜트 사업자와 가스 관련 기업들과의 협력을 확대하고 신규 바이오가스 고질화 프로젝트 수주를 추진할 계획이다.
에어레인은 기존 질소 발생용 기체분리막 중심의 사업구조에서 바이오가스 고질화와 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등 친환경 에너지 분야로 사업영역을 넓히고 있다. 최근에는 한국가스기술공사가 발주한 '당진 청정수소 패키지 제작 및 설치' 사업의 우선협상대상자로 선정됐다. 이를 통해 바이오가스 고질화와 이산화탄소 포집·액화를 연계한 사업도 확대한다는 방침이다.
하성용 에어레인 대표는 "바이오가스 고질화 사업은 단순 제품 공급보다 프로젝트 수행 경험과 현지 사업자와의 협력 기반이 중요한 시장"이라며 "중국, 브라질, 말레이시아 등에서 확보한 프로젝트 경험과 국내 신규 사업 레퍼런스를 바탕으로 유럽을 포함한 글로벌 바이오가스 시장에서 사업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com