리센스메디컬 공동대표, 자사주 3만여주 매입

AI 핵심 요약beta
- 리센스메디컬 공동대표들이 9일 회사 주식 3만여주를 장내 매수했다
- 이번 매입은 최근 주가 하락에 대응한 주주가치 제고 차원으로 알려졌다
- 리센스메디컬은 급속정밀냉각 기술 기반 의료·미용기기 사업을 확대하고 있다
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주주가치 제고·책임경영 의지 표명
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정밀 냉각 의료기기 전문기업 리센스메디컬은 김건호·최의경 공동대표가 회사 주식 3만여주를 장내 매수했다고 지난 9일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시했다.
이번 주식 매입은 최근 주가 하락에 대응해 주주가치 제고와 책임경영 의지를 표명하기 위한 것이라고 회사 측은 설명했다. 두 공동대표는 현재 주가가 회사의 기술 경쟁력과 사업 성장 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단해 매수를 결정했다.
리센스메디컬은 미국 식품의약국(FDA)의 드 노보(De novo) 승인을 받은 급속정밀냉각 기술과 미세동결입자 약물전달 기술을 기반으로 의료·미용기기 사업을 전개하고 있다. 최근에는 '쿨로아600'의 일본과 홍콩 시장 진출을 추진하며 해외 사업을 확대하고 있다.
리센스메디컬 관계자는 "이번 대표이사들의 자사주 매입은 현재의 주가 수준이 기업 가치 대비 과도하게 저평가돼 있다는 판단과 함께 회사의 중장기 성장성에 대한 최고경영진의 흔들림 없는 믿음을 보여주는 것"이라며 "앞으로도 혁신적인 제품 개발과 지속적인 성장을 통해 주주가치를 제고하고 시장 신뢰에 부응해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com