더블유게임즈, 자회사 잔여 지분 공개매수

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈는 10일 더블다운인터액티브 잔여 지분 공개매수를 결의했다
- ADS 1632만주를 주당 16.25달러에 매수하며 규모는 최대 2억6536만달러다
- 더블유게임즈는 지분 95% 이상 확보로 완전자회사화를 추진한다
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지분 95% 이상 확보 목표, 완전자회사화 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임사 더블유게임즈는 나스닥 상장 자회사 더블다운인터액티브(DDI)의 잔여 지분 전량을 대상으로 현금 공개매수에 나선다고 10일 밝혔다.
더블유게임즈는 지난 9일 이사회를 열고 더블다운인터액티브의 잔여 지분 공개매수를 결의했다. 매수 대상은 더블유게임즈가 보유한 지분을 제외한 미국예탁증서(ADS) 1632만9620주 전량이다. 매수 가격은 ADS당 16.25달러로, 거래 규모는 최대 약 2억6536만 달러(약 3561억원)다. 현재 더블유게임즈의 더블다운인터액티브 지분율은 67.05%다.
공개매수 기간은 이날부터 다음달 11일까지다. 미국 증권거래법상 최소 기간인 20영업일 이상으로 설정됐다.
더블유게임즈는 이번 공개매수로 기존 보유분을 포함해 발행주식총수의 95% 이상을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 최소 응모조건으로 설정해 해당 지분율에 도달하지 못하면 공개매수는 성립하지 않으며, 응모된 ADS도 매수하지 않는다. 다만 양사 간 협의에 따라 최소 응모조건을 90% 이상 범위에서 낮출 수 있다.
인수대금은 보유 현금과 한국투자증권으로부터의 최대 3000억원 규모 단기 차입을 통해 마련할 계획이다. 차입은 공개매수가 성립해 인수대금을 지급할 때 실행할 예정으로, 현재 실제 차입은 발생하지 않았다고 회사 측은 설명했다.
더블유게임즈는 더블다운인터액티브의 완전자회사화를 통해 지배주주순이익을 확대하고 수익구조를 개선한다는 방침이다. 더블다운인터액티브는 지난해 1469억원의 당기순이익을 기록했으며, 올해 상반기에는 지난해 연간 실적의 약 69%에 해당하는 1014억원의 순이익을 거뒀다.
회사는 완전자회사화가 완료되면 기존 비지배지분 약 33%에 귀속되던 이익이 지배주주순이익으로 반영되면서 연간 약 600억원의 개선 효과가 발생할 것으로 예상하고 있다.
더블유게임즈 관계자는 "올해 상반기 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 약 1조원으로, 이 중 약 8500억원을 더블다운인터액티브가 보유하고 있다"며 "완전자회사화가 완료되면 그룹 내 자금 활용의 유연성이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 더블유게임즈는 지난 4월 28일 더블다운인터액티브 이사회에 잔여 지분 전량 취득을 위한 비구속적 제안서(NBO)를 제출하며 완전자회사화 절차에 착수했다.
dconnect@newspim.com