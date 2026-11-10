[모닝 리포트] 달러/원 환율 1334~1356원 전망…약달러에 하락 우위

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 10일 달러 약세와 위험선호로 환율 하락을 전망했다
- 달러/원 환율 예상 범위는 1334~1356원으로 제시했다
- 수출업체 달러 매도와 유가 하락이 하방 압력을 키울 것으로 분석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 10일 달러/원 환율이 달러 약세와 위험자산 선호 심리 회복에 힘입어 하락할 것으로 전망했다.
우리은행은 이날 '데일리 포렉스 라이브(Daily Forex Live)' 보고서를 통해 달러/원 환율 예상 범위를 1334~1356원으로 제시했다.
최근 데이터센터 규제 우려로 위축됐던 인공지능(AI) 반도체 투자심리가 저가 매수세 유입으로 회복된 데다 미국과 이란의 협상 재개 기대에 국제유가가 급락하면서 원화에 우호적인 환경이 조성됐다는 분석이다.
수급 측면에서도 수출업체의 달러 매도 물량이 환율 하락을 이끌 것으로 예상했다. 최근 환율 상승을 주도했던 외국인 매도 압력이 약해진 가운데 반도체 기업을 중심으로 수출업체 네고(달러 매도) 물량이 유입되면서 하방 압력이 커질 수 있다는 설명이다.
다만 미국의 인플레이션 압력과 연준의 추가 긴축 가능성은 환율 하단을 지지하는 요인으로 꼽혔다. 12월 연준의 금리 인상 확률이 80% 안팎으로 높아진 상황에서 이날 발표되는 미국 10월 CPI가 환율 방향을 결정할 주요 변수가 될 것으로 내다봤다.
민경원 우리은행 연구원은 "오늘 환율은 약달러와 위험선호, 네고 물량에 하락 압력이 우세하겠으나 연준의 금리 인상 우려에 낙폭이 제한되는 가운데 하락 우위 등락을 보일 것"이라고 전망했다.
한편 전날 달러/원 환율은 1363원에 출발해 달러 약세와 수출업체 네고 물량에 힘입어 야간거래 종가 기준 1340원으로 마감했다. 전 거래일 대비 23원 하락한 수준이다.
romeok@newspim.com