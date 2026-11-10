래블업, 美 쿠베콘서 'Backend.AI' 기술력 소개

AI 핵심 요약beta
- 래블업은 10일 미국 KubeCon 행사에 실버 스폰서로 참가했다
- 래블업은 AI 플랫폼 Backend.AI와 쿠버네티스 통합 현황을 소개했다
- 래블업은 다양한 가속기와 GPU를 활용한 AI 인프라 기술을 선보였다
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글로벌 AI 기업과 협력 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라 소프트웨어 기업 래블업은 오는 12일까지 미국 유타주 솔트레이크시티에서 열리는 'KubeCon + CloudNativeCon North America 2026'에 실버 스폰서로 참가한다고 10일 밝혔다.
래블업은 행사 기간 부스를 운영하며 AI 인프라 관리 플랫폼 'Backend.AI(백엔드닷에이아이)'와 쿠버네티스(Kubernetes, K8s) 생태계의 통합 현황을 소개한다. 쿠버네티스는 컨테이너 기반 서비스를 배포하고 운영하는 오픈소스 플랫폼이다.
Backend.AI는 엔비디아와 AMD, 인텔, 리벨리온, 퓨리오사AI 등 12개 개발사의 AI 가속기를 지원한다. 래블업은 자체 개발한 AI 자원 관리 엔진 'Sokovan'을 통해 여러 종류의 AI 가속기와 그래픽처리장치(GPU), 다수의 서버를 연결하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 작업을 지원하고 있다.
특히 업스테이지와 공동으로 수행하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에서는 GPU 1016장 규모의 AI 모델 학습을 지원하고 있다.
래블업은 대규모 AI 모델 학습에 주로 활용되는 작업 관리 도구 'Slurm'과 쿠버네티스 생태계의 연동도 강화하고 있다. 'Slurm Frontend'를 통해 기존 명령어를 그대로 사용하면서 Backend.AI 환경에서 작업을 실행할 수 있도록 지원한다.
쿠버네티스 연동 도구인 'Lagrange'는 Backend.AI를 쿠버네티스에 가상 서버로 등록하고 두 시스템을 양방향으로 동기화하는 기능을 제공한다. 이를 통해 쿠버네티스 관리 도구에서도 Backend.AI의 자원을 확인할 수 있다.
회사는 자체 서버나 가상머신(VM)에 Backend.AI를 직접 설치하는 환경과 쿠버네티스 기반 환경에서 일관된 사용자 경험을 제공할 수 있도록 기술을 개선하고 있다.
래블업은 2020년 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF)에 실버 멤버로 가입했으며, 2024년부터 3년 연속 KubeCon에 실버 스폰서로 참가하고 있다. 한국정보통신기술협회(TTA) 및 AIPP 표준화 그룹 활동을 통해 AI 인프라 운영 과정에서 발생하는 하드웨어 접근 권한과 보안 격리 문제도 연구하고 있다.
김준기 래블업 최고기술책임자(CTO)는 "공급자와 테넌트 사이의 정보 비대칭을 줄이면서도 보안 격리를 유지하는 방법을 업계가 더 많이 고민할 필요가 있다"며 "래블업은 AI 인프라를 운영하며 축적한 경험을 바탕으로 쿠버네티스 생태계가 이 문제를 풀어 가는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
한편 래블업은 지난 3일 코스닥 시장에 상장했으며, 국내외 120여개 고객 사이트에 Backend.AI 플랫폼을 공급하고 있다.
dconnect@newspim.com