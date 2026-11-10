美민주당 "엔비디아 추가 브리핑 필요...中 반도체 규제 강화 조속히"

AI 핵심 요약beta
- 9일 하킴 제프리스 미 하원 민주당 원내대표가 엔비디아 사태 추가 정보 요구했다
- 제프리스 대표는 의회 차원의 구체적인 기밀 브리핑과 진상 규명 필요성 강조했다
- 그는 대중국 AI 반도체 수출 통제 강화를 담은 국방수권법안 조속 처리를 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 연방 하원 민주당 원내대표인 하킴 제프리스 의원이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 정보기관의 정보 수집(스파이) 의혹과 관련해 미 의회가 더 많은 답변을 요구해야 한다고 밝혔다.
9일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 제프리스 원내대표는 이날 취재진에게 "의회는 엔비디아 사태에 대해 더 많은 정보가 필요하다"며 "엔비디아 상황과 관련하여 해결해야 할 실질적인 우려 사항들이 있다"고 말했다.
그는 이날 존 랫클리프 국가정보국(DNI) 국장과 제이 클레이튼 중앙정보국(CIA) 국장이 의회 지도부를 대상으로 기밀 브리핑을 진행했지만 엔비디아 사태 보다는 이란 사태에 집중됐다면서 "엔비디아 사태와 관련해 구체적인 브리핑을 통해 사태의 진상을 규명해야 할 필요가 있다"고 강조했다.
아울러 제프리스 원내대표는 대(對)중국 AI 반도체 수출 통제를 대폭 강화하는 내용이 담긴 미 상원에 계류 중인 2027회계연도 국방수권법(NDAA)안의 조속한 처리를 촉구했다. 구체적으로 미 의회의 AI 칩 대중 수출 승인 권한 강화와 미 우방국들에 대한 반도체 제조 장비 대중 수출 제한 강력 권고, 밀수 방지를 위한 미 기업들의 해외 AI 칩 유통 이력 추적 의무화 등의 내용이 담겼다.
제프리스 대표는 국방수권법 최종안에 미 첨단 반도체의 대중국 판매를 엄격히 제한하는 조항이 반드시 포함되어야 하며, 이를 강력히 지지한다고 덧붙였다.
제프리스 대표의 발언은 젠슨 황 CEO의 불륜 상대인 고위 임원 출신 여성 앨리스 황이 중국 스파이 의혹을 받는 가운데 나왔다. 젠슨 황 CEO는 직원들에게 사적 불륜 사실을 인정했고, 앨리스 황이 스파이란 걸 몰랐다는 입장이다.
wonjc6@newspim.com