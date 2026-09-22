전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

한가위 연휴 뭘 보지? 24일 모레노호 첫 경기...안세영은 '금빛 스매싱'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한가위 연휴에 국내외 스포츠 대회가 24일 잇따라 열렸다.
  • 축구 대표팀은 24일 에콰도르전 시작으로 평가전 4연전에 나섰다.
  • 아시안게임과 프로야구, 프레지던츠컵도 승부를 벌였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

류지현호 25, 26일 슈퍼라운드 27일 결승...이민성호 25일 8강전 치러
프로야구 LG-KIA 3위 놓고 혈투…PGA 한국 3총사 프레지던츠컵 출격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스포츠 스타들은 한가위 연휴에도 쉰없이 달린다. 일본에서 열리는 아시안게임부터 국내 프로야구 순위 싸움, 축구 국가대표팀의 평가전과 미국에서 열리는 골프 대항전까지 다양한 종목의 경기가 풍성하게 펼쳐진다.

축구 국가대표팀은 A매치 휴식기를 맞아 로베르트 모레노 임시 감독 체제로 평가전 4연전에 나선다. 연휴 첫날인 24일 에콰도르전을 시작으로 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 차례로 만난다. 아시안게임 차출 공백 속에서도 스코틀랜드 레인저스에서 활약하는 김민수를 비롯한 새로운 얼굴들과 손흥민, 이강인 등 해외파 주축들이 홈 팬들 앞에 선다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 모레노 임시감독이 13일 자신을 보좌할 외국인 코칭스태프 5명과 함께 입국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

국내 프로야구에서는 준플레이오프 직행 티켓을 두고 치열한 3위 싸움이 벌어진다. 3위 LG 트윈스와 4위 KIA 타이거즈가 26일부터 광주에서 2연전을 치르며 순위 다툼의 분수령을 넘는다. 최근 7연승을 달리며 상승세를 탄 LG와 추격을 노리는 KIA의 맞대결 결과에 시선이 쏠린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

일본 아이치·나고야 아시안게임에 참가한 태극전사들의 금빛 활약도 이어진다. 연휴 첫날인 24일 오전 배드민턴 여자 단체전 결승이 치러지며 세계랭킹 1위 안세영과 여자 복식 이소희-백하나 조가 출격해 대회 2연패에 도전한다. 같은 날 오후에는 남자 단체전 결승도 예정돼 있다. 이어 25일부터는 배드민턴 개인전이 시작되며, 안세영은 아시안게임 사상 첫 여자 단식 2연패를 노린다. 탁구에서도 세계랭킹 1위 임종훈-신유빈 조가 26일 혼합복식 결승에서 금메달을 조준한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종훈(왼쪽)과 신유빈. [사진=WTT] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

구기 종목 대표팀도 중요한 승부처를 맞이한다. 야구 대표팀은 25일과 26일 슈퍼라운드를 치르며 두 경기에서 승리할 경우 27일 결승전에 진출한다. 축구 대표팀 역시 25일 아시안게임 8강전을 치르며 토너먼트 관문에 돌입한다.

이 외에도 국내 프로농구는 24일부터 시범경기 '오픈 매치 데이'를 열어 새 시즌 전력을 점검한다. 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈에는 메이저 챔피언 출신 톱 랭커들이 출전한다. 미국에선 미국프로골프(PGA) 투어의 김시우, 임성재, 김주형은 일리노이주 시카고 메디나 컨트리클럽에서 열리는 프레지던츠컵에 인터내셔널팀 소속으로 출격해 미국팀과 물러설 수 없는 일전을 펼친다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동