김시우·임성재·김주형 "추석 연휴 최강 미국과 샷대결합니다"

AI 핵심 요약beta
- 김시우·임성재·김주형이 24일부터 프레지던츠컵에 나선다.
- 인터내셔널팀은 미국과 시카고 메디나CC서 격돌한다.
- 한국인 3총사는 팀 핵심으로 역전승을 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인터내셔널팀, 한국 삼총사 활약 기대
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어를 누비는 '한국인 3총사' 김시우, 임성재, 김주형이 세계 최강 미국 대표팀과 맞서는 골프 대항전 프레지던츠컵에 출격한다.
격년제로 열리는 프레지던츠컵은 미국 팀과 유럽을 제외한 세계 각국의 선수가 모인 인터내셔널 팀이 맞붙는 대단체전이다. 올해는 미국 일리노이주 시카고의 메디나 컨트리클럽 3번 코스에서 현지시간 24일부터 나흘간 펼쳐진다.
이번 대회는 포섬 9경기, 포볼 9경기, 싱글 매치플레이 12경기로 치러진다. 경기당 승리 시 1점, 무승부는 0.5점, 패배는 0점을 부여하며 먼저 15.5점에 도달하는 팀이 우승컵을 차지한다. 인터내셔널 팀은 역대 전적에서 1승 1무 13패로 미국 팀에 절대적인 열세를 기록 중이다.
객관적인 전력 열세에도 불구하고 한국인 3인방이 팀의 중심을 잡는다. 김시우와 임성재는 벌써 네 번째 프레지던츠컵 무대를 밟으며 김주형도 세 번째 출전으로 경험을 더했다. PGA투어닷컴은 인터내셔널 팀 전력 분석에서 김시우를 경기력 1위로 꼽았으며, 김주형을 3위, 임성재를 5위로 평가하며 이들의 활약에 큰 기대를 걸고 있다.
김주형은 인터내셔널 대표이자 한국 대표로도 뛴다. 그는 대회를 마친 후 일본으로 이동해 김성현·문도엽과 함께 아시안게임 골프(9월 30일~10월 3일, 아이치현 가스가이 CC)에 출전한다.
여기에 아시아 선수 최다승에 빛나는 마쓰야마 히데키(일본)와 베테랑 애덤 스콧(호주), 올해 브리티시 오픈 우승자인 라이언 폭스(뉴질랜드), 교포 선수 이민우(호주) 등이 가세해 필승 의지를 다지고 있다.
이에 맞서는 미국 팀은 세계랭킹 1위 스코티 셰플러를 비롯해 윈덤 클라크, 잰더 쇼플리, 저스틴 토머스, 패트릭 캔틀레이 등 세계 톱랭커들과 신예들이 총출동해 막강한 진형을 구축했다.
◆ 2026 프레지던츠컵 출전 선수
▲ 인터내셔널 팀= 단장 제프 오길비(호주)
선수= 김시우, 임성재, 김주형(이상 한국), 마쓰자카 히데키, 히사쓰네 료(이상 일본), 라이언 폭스(뉴질랜드), 애덤 스콧, 이민우(이상 호주), 코리 코너스, 닉 테일러(이상 캐나다), 크리스티안 베자위덴하우트(남아프리카공화국), 니코 에차바리아(콜롬비아)
▲ 미국 팀= 단장 브랜트 스네데커
선수= 스코티 셰플러, 윈덤 클라크, 캐머런 영, 샘 번스, 러셀 헨리, 콜린 모리카와, 크리스 고터럽, 잰더 쇼플리, 저스틴 토머스, 잭슨 코이번, 패트릭 캔틀레이, 제이컵 브리지먼
psoq1337@newspim.com