임성재, 단장 추천으로 프레지던츠컵 합류…한국 3인방 총출동

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '한국 남자골프의 간판' 임성재(28)가 제프 오길비(호주) 단장의 선택을 받아 2026 프레지던츠컵 인터내셔널팀에 합류한다.

인터내셔널팀 오길비 단장은 1일(현지시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치 PGA 투어 스튜디오에서 열린 '프레지던츠컵 셀렉션 스페셜'을 통해 단장 추천 선수 6명을 발표했다. 임성재는 크리스티안 베자위덴하우트(남아공), 코리 코너스, 닉 테일러(이상 캐나다), 니코 에차바리아(콜롬비아), 히사쓰네 료(일본)와 함께 추천 선수로 발탁됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 프레지던츠컵 인터내셔널팀. [사진=프레지던츠컵 홈페이지] 2026.09.02 psoq1337@newspim.com

이로써 임성재는 2019년 첫 출전을 시작으로 2022년과 2024년에 이어 4회 연속 프레지던츠컵 무대를 밟게 됐다. 임성재는 앞선 세 차례 대회에서 통산 6승 2무 7패를 기록하며 인터내셔널팀의 핵심 자원으로 활약했다.

오길비 단장은 "임성재는 인터내셔널팀에 없어서는 안 될 선수다. 버디를 만들어내는 능력이 탁월하고 팀 분위기를 밝게 만드는 에너지를 가졌다"며 발탁 이유를 밝혔다.

임성재의 합류로 인터내셔널팀에는 한국 선수 3명이 출전하게 됐다. 앞서 세계 골프 랭킹(OWGR)에 따라 자동 선발된 김시우, 김주형에 임성재까지 가세하며 대한민국 대표 3인방이 미국팀을 상대로 힘을 모은다. 자동 출전권을 얻은 선수로는 라이언 폭스(뉴질랜드), 마쓰야마 히데키(일본), 이민우, 애덤 스콧(이상 호주)이 포함됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 프레지던츠컵 미국팀. [사진=프레지던츠컵 홈페이지] 2026.09.02 psoq1337@newspim.com

브랜트 스네데커 단장이 이끄는 미국팀은 스코티 셰플러, 콜린 모리카와 등 자동 선발 6명에 패트릭 캔틀레이, 잰더 쇼플리, 저스틴 토머스, 제이컵 브리지먼, 크리스 고터럽, 잭슨 코이번을 추천 선수로 더해 최종 명단을 구축했다.

2026 프레지던츠컵은 현지시간 오는 24일부터 27일까지 미국 일리노이주 메디나 컨트리 클럽에서 개최된다. 역대 전적에서 1승 1무 13패로 열세에 놓인 인터내셔널팀은 1998년 이후 28년 만의 승리에 도전한다.

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