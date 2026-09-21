경남은행, '고성공룡세계엑스포 예매권' 구매·취약계층 추석 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 21일 고성군에 예매권 1000만 원어치를 전달했다.
- 고성사랑상품권 700만 원도 기탁해 취약계층 추석 준비를 도왔다.
- 엑스포 흥행 응원과 지역경제 활성화 지원에 나섰다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 2026경남고성공룡세계엑스포 흥행을 응원하고 고성 지역 취약계층의 추석 차례상 준비를 도왔다.
경남은행은 2026경남고성공룡세계엑스포 예매권 1000만 원어치를 구매하고 고성사랑상품권 700만 원을 기탁했다고 21일 밝혔다.
임재문 서부영업그룹장은 이날 고성군청을 찾아 하학열 군수에게 예매권 구매 증서와 상품권 기탁 증서를 전달했다. 이번 전달식은 엑스포의 성공적 개최를 응원하고 취약계층 지원과 지역경제 활성화에 힘을 보태기 위해 마련했다.
기탁한 고성사랑상품권 700만 원은 추석맞이 사랑나눔 사업의 일환으로 지역 취약계층에 전달할 예정이다.
임재문 그룹장은 "지역 대표 축제의 성공적 개최에 힘을 보태고 추석을 맞아 어려운 이웃과 온정을 나누게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 지역민에게 필요한 지원을 세심하게 살피며 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 추석맞이 사랑나눔 사업을 위해 전통시장 상품권과 지역사랑상품권을 마련해 경남 18개 시·군이 추천한 취약계층 가정 7620세대에 지원하고 있다.
news2349@newspim.com