서울마주협회 '나눔행운축제', 추석 맞아 소외계층 이웃과 나눔 행사

AI 핵심 요약beta
- 서울마주협회가 16일 군포서 나눔축제를 열었다
- 추석 앞두고 소외계층 이웃과 소통하는 자리였다
- 500만원 기부와 선물 나눔으로 온정을 전했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울마주협회가 추석을 맞이해 소외계층 이웃과 나눔 행사를 열었다.
서울마주협회가 16일 소외계층 이웃들과 함께 하는 '고은땅마을 나눔 행운 축제'를 개최했다.
서울마주협회와 군포시가야종합사회복지관, 서울사회복지공동모금회가 함께 한 이번 행사는 추석을 앞두고 이웃이 이웃의 어려움을 살피고, 나눔이 필요한 이웃을 추천하는 방식의 특별한 '나눔행운축제'로 열렸다.
이날 행사에는 서울마주협회 조용학 회장, 조건진 홍보위원장과 조병태, 홍종운 이사 가 참석했으며, 군포시가야복지관 이은아 관장과 지역 주민 200여명이 함께 축제를 즐겼다. 축제를 맞아 가야복지관 앞마당에는 푸드 트럭과 다양한 체험 활동 부스도 마련돼 이웃들이 함께 어울리며 즐기는 뜻 깊은 소통의 시간을 가졌다.
이번 축제의 문을 연 축하공연에는 한소리예술단의 전통공연과 군포호수풍물예술단의 풍물놀이가 펼쳐졌으며, 신명나는 공연의 열기 속에 지역 주민들이 흥에 겨워 덩실덩실 춤도 추며 한껏 분위기가 무르익었다.
기념식에서는 먼저 이번 축제를 주관한 군포시가야종합사회복지관 이은아 관장의 기념사와 서울마주협회 조건진 홍보위원장의 축사가 이어졌으며, 서울마주협회 조용학 회장이 가야복지관에 어려운 지역주민들을 위해 써달라며 500만원의 기부금을 전달했다.
기념식에 이어서는 지역주민들 중 긴급후원이 필요한 위기 가정에 추석선물을 전달하는 추석꾸러미 전달식이 이루어졌으며, 서울마주협회 임원들이 지역 어린이들에게 경주마 인형을 선물하기도 했다. 이날 기념식을 마친 임원들은 홀로 어르신들을 직접 찾아가 추석선물을 전달하며 행사를 마쳤다.
군포시가야종합사회복지관이 위치한 가야주공 5단지는 영구임대단지로, 군포시 외곽지역 고립된 지리적 한계로 인해 주민들의 지역사회 소통 단절과 외부 문화적 혜택을 누리지 못하고 있는 곳이다. 특히, 영구임대아파트에는 1인 가구가 대다수이며, 지역 특성상 고령의 어르신이 홀로 거주하는 가구가 많아 명절에도 어려움 속에 홀로 시간을 보내는 주민들이 많다. 이곳의 지명이 '고은땅마을'로 불리게 된 것은 영구임대 단지에 대한 부정적 인식을 변화시키고자 마을 주민들이 함께 '고운 마음을 지닌 사람들이 사는 마을'이라는 뜻으로 지난 2016년 주민공모로 새로운 이름을 짓게 되면서부터다.
이번 나눔행운축제 행사를 후원한 서울마주협회 조용학 회장은 "추석을 맞아 지역 주민들이 함께 하는 축제를 후원하게 돼 기쁘다"며, "이러한 나눔을 통해 소외 계층 이웃들을 위한 사회적 관계망을 형성하고 복지 사각지대 이웃을 발굴하는 등 이웃에 대한 관심을 촉구하는 나눔문화가 형성될 수 있기를 기대한다"며, "서울마주협회는 앞으로도 소외 계층 이웃들을 위한 지속적인 나눔을 실천해나가겠다"고 밝혔다.
또한 이번 행사를 주관한 군포시가야복지관 이은아 관장은 "고은땅마을 나눔행운축제는 저소득층 독거노인들이 살고 있는 군포 가야복지관 부근 어려운 이웃들을 위한 행사로, 고립되고 소외된 이웃들이 축제의 장을 통해 집밖으로 나와 이웃과 소통할 수 있는 나눔 축제의 장으로 마련되었다"며, "특히 올해는 서울마주협회의 마주님들의 후원으로 더욱 풍성한 나눔을 갖게 되었고, 행사 전 1주일 간 나눔우체통 주민 사연 접수를 통해 이웃이 이웃의 어려움이나 도움이 필요한 사연을 추천해 더 뜻 깊은 나눔을 실천하게 되었다"며 서울마주협회에 감사를 표했다.
iaspire@newspim.com