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과천 서울경마공원 이전 추진, 경마계 총결집 규탄 기자회견 개최

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AI 핵심 요약

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  • 축경비대위가 28일 국회 앞서 과천경마공원 이전 규탄했다.
  • 정부의 선착공·선이전 계획이 경마산업 생존권을 위협했다.
  • 경마계는 협의·재원 공개와 고용보장 대책을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=경주마 생산자와 마주, 조교사, 기수, 마필관리사 등 축산·경마산업을 구성하는 10개 단체가 정부의 과천 서울경마공원 이전 강압에 공동 대응하고 나섰다.

축산경마산업비상대책위원회(이하 축경비대위)는 28일 오후 국회 앞에서 105년 경마산업을 말살하는 과천경마공원 졸속 이전 규탄 기자회견을 가졌다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=축산경마산업비상대책위원회가 28일 오후 국회 앞에서 과천경마공원 이전 규탄 기자회견을 열었다. [사진=한국마주협회] 2026.08.28 iaspire@newspim.com

축경비대위에 따르면 이번 기자회견의 직접적인 배경은 정부가 제시한 서울경마공원 이전 시간표에 기인한다. 정부는 올해 1월 29일 과천 서울경마공원과 국군방첩사령부 부지를 통합 개발해 주택 9,800호를 공급하겠다고 발표했다. 당시 정부 문서에는'시설 이전 선행'이 명시됐고, 농림축산식품부가 한국마사회 및 관계자들의 의견을 수렴해 이전계획을 마련한다는 내용도 포함됐다.

그러나 정부가 주택 공급 대책 관련 9월까지 서울경마공원 이전 부지를 선정하고 과천 부지의 주택 착공을 2029년부터 추진하겠다고 밝힌 데 이어, 8월 13일 '신속 공급 방안'으로 과천경마공원 일부 마사(삼포마사)를 화옹 말조련단지로 먼저 이전하고 해당 부지에 주택을 우선 착공하겠다는 계획을 발표, 이에 경마산업계가 규탄 기자회견을 열었다.

축경비대위에는 한국경주마생산자협회와 한국내륙말생산자협회, 서울·부산경남·제주마주협회, 서울·부산경남·제주지역 조교사협회, 한국경마기수협회, 전국경마장마필관리사노동조합이 참여했다.

축경비대위는 "말 생산자를 비롯해 마주, 조교사, 기수, 마필관리사까지 경마산업의 주요 주체들이 참석한 이번 집회는 경마산업의 지속 가능성과 경주마와 기수의 안전, 종사자 생존권에 대한 어떠한 진정성 있는 검토도 없이, 정부가 정한 착공 시한에 맞춰 절차를 역산하는'속도전식 이전'의 심각한 문제점을 드러내고 있다"고 밝혔다.

이를 알리기 위해 열린 이번 축경비대위의 기자회견은 생존의 위협 속에 경마계가 총결집하여 대정부 투쟁에 돌입할 것을 예고했다.

축경비대위는 "최근 정부의 주택 공급 정책 관련 논란의 문제점은 '묻지마 정책', '닥치고 공급'이라는 대책 없는 속도전이라는 데 있다. 용산, 태릉, 서리풀 지구 등도 해법을 찾지 못하고 있지만 과천경마장 이전 문제는 산업 자체의 존폐가 걸린 심각한 사안"이라며 "특히, 현장의 의견을 배제한 것은 물론 경마산업의 근간을 뒤흔드는 일방적 정책 추진이라는 점에서 심각한 파장이 예상된다. 정부가 서울경마장의 대체 훈련시설로 검토 중인 화성 화옹 말조련단지도 문제로 지적된다. 해당 부지는 철새도래지 등 환경 규제로 개발 제약이 크고 인허가도 완료되지 않았으며, 새벽 훈련에 필요한 조명시설조차 갖추기 어렵다는 평가"라고 설명했다.

국회에서 열린 이날 규탄 기자회견에는 경마산업계 관계자 300여명이 총결집해 "경마산업은 생산자·마주·조교사·기수·마필관리사 등 수많은 주체가 함께 일궈 온 농축산업 및 레저산업 연계 생태계이며, 이 거대한 산업이 중단 없이 지속될 수 있도록 정부는 산업 관계자들과의 실질적인 협의를 거쳐 최소한의 준비와 대책을 마련할 것"을 정부에 강력히 촉구했다.

경마시행의 핵심 주체들이 참석한 이날 축경비대위 규탄 기자회견에서는 각 경마단체의 대표자 발언이 진행됐으며, 서울마주협회 김형순 부회장, 한국경주마생산자협회 김창만 회장, 서울경마장조교사협회 서범석 회장, 한국경마기수협회 김용근 회장, 전국경마장마필관리사노동조합 이찬웅 위원장이 발언에 나서 과천경마장 이전이 초래한 치명적인 문제점과 우려사항을 지적했다. 

이어서는 국민의힘 김은혜, 윤용근 국회의원과 최기식 과천의왕 당협위원장이 연대발언에 나서 "청년과 서민의 주거 안정을 위한 주택 공급은 필요하지만 그 이유만으로 수천 명 노동자의 일자리와 생존권을 위협하고 대한민국 경마 산업과 말산업의 미래까지 흔들어서는 안 된다"며, "정부가 결정한 정책이라면 정부가 책임져야 한다. 2029년 주택 착공이라는 시간표에 맞춘 졸속 이전을 중단하라"고 말했다.

이어 축경비대위는 각 경마 단체가 공동으로 기자회견문을 낭독했다. "105년 경마산업을 붕괴시키는 대책 없는 졸속 이전 즉각 중단하라"며 "주택 공급의 필요성을 인정하더라도, 그것이 105년 동안 형성된 대한민국 말산업의 기반과 2만 4천 종사자의 생존을 희생시키는 방식이어서는 안 되며, 경마산업이 지속될 수 있도록 최소한의 준비와 대책을 마련하고, 경마산업의 기반부터 허무는 것이 아니라, 주택 공급과 말산업의 지속 가능성이 함께 갈 수 있는 해법부터 제시해야 한다"고 강조했다.

축경비대위는 △'일부 마사 선 이전·주택 선착공'중단 △경마장 이전에 앞서 경마공원 이전 설립의 재원 및 인프라 확보 △말산업 종사자의 고용과 생계 보장대책 마련 △이전 부지 선정 협의·의사결정 및 재원 조달과정의 투명한 공개 등 4가지 핵심 요구사항을 요청했다.

iaspire@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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