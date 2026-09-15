대전교육청 "교육발전특구 시범지역 운영 A등급"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 15일 교육발전특구 연차점검서 A등급 받았다.
- 대전시와 협력해 지역 교육자원 연계 성과를 인정받았다.
- 교육혁신선도지역 추진해 대전형 혁신모델 만든다.
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올해 교육혁신선도지역 선정 기대감 고조
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 교육부의 '2025년도 교육발전특구 시범지역 운영 연차점검'에서 최고 등급인 A등급을 받았다.
지역사회와 구축한 교육협력 체계와 지역 특성을 반영한 교육사업 성과를 인정받은 것으로 시교육청은 이를 발판으로 올해 '교육혁신선도지역' 선정을 추진하며 대전형 교육혁신 모델 구축에 나설 계획이다.
15일 시교육청에 따르면 이번 평가에서 대전시와 긴밀한 협력체계를 구축해 교육발전특구 사업을 안정적으로 추진하고, 지역의 다양한 교육자원을 학교 교육과 연계한 점 등이 높은 평가를 받았다.
특히 대덕연구개발특구 등 지역의 과학·연구 인프라를 활용한 과학체험 프로그램과 과학페스티벌을 비롯해 AI·SW 교육, 고교·대학 연계 전공체험 프로그램 등 지역적 특성을 반영한 사업을 추진하며 성과를 거뒀다.
교육발전특구 추진 과정에서는 교육·과학·대학·연구기관 등 지역 내 다양한 자원을 연계하고 지역사회와 함께 지역인재를 양성하는 협력 기반도 강화했다.
시교육청은 이 같은 교육발전특구의 성과와 협력체계를 바탕으로 후속 사업인 '교육혁신선도지역' 지정을 준비하고 있다.
교육혁신선도지역으로 선정되면 지역 간 교육격차 완화와 대학·산업 연계 강화를 중심으로 다양한 교육자원을 보다 촘촘하게 연계할 계획이다. 학생들의 배움과 성장부터 진로·진학, 지역 정주까지 이어지는 대전형 교육혁신 모델을 만든다는 구상이다.
오석진 교육감은 "2025년도 교육발전특구 시범지역 운영 연차점검 결과 A등급은 교육청과 대전시, 지역사회가 함께 노력해 만들어낸 성과"라며 "앞으로 추진할 교육혁신선도지역을 통해 지역의 교육자원과 협력체계를 더욱 촘촘히 연결하고 교육기회를 넓혀 지역과 함께 인재를 키우는 대전형 교육혁신을 이어가겠다"고 말했다.
한편 교육부의 이번 평가는 협력 거버넌스 구축, 특별교부금 집행관리, 지방비 집행관리, 시범지역 자체 성과관리, 우수사례 등 5개 영역을 중심으로 진행됐다.
vincent977@newspim.com