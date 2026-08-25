대전교육청, 5개 구와 '지역자원 활용 교육협력 모델' 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청과 5개 자치구가 25일 교육협력 연수를 했다
- 완주군·숲쟁이서 지역자원 연계 교육사례를 살폈다
- 오석진 교육감은 행복이음교육지구 내실화를 약속했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 5개 자치구가 학교와 지역사회가 함께 학생들의 배움과 성장을 지원하는 교육협력 모델을 모색했다.
시교육청은 교육지원청, 5개 자치구 관계자 17명이 참여한 '2026년 행복이음교육지구 현장 연수'를 진행했다고 25일 밝혔다.
이번 연수는 지역사회가 보유한 인적·물적 자원을 학교교육과 연계한 사례를 살펴보고 대전형 행복이음교육지구의 발전 방향을 찾기 위해 마련됐다. 참가자들은 먼저 완주군교육통합지원센터를 방문해 지역의 사람과 공간, 기관 등 교육자원을 발굴하고 학교 교육과 연계한 사례를 살펴봤다.
특히 학교와 마을이 교육과정을 함께 구성하고 지역 주민과 기관 등이 교육활동에 참여한 사례를 공유하며 학교와 지역사회의 지속적인 협력체계 구축 방안을 논의했다. 이어 '숲쟁이 협동조합'에서는 지역의 자연환경을 활용한 숲 체험과 생태교육 프로그램을 살펴봤다. 참가자들은 명상과 족욕 등 숲 치유 프로그램도 직접 체험하며 지역의 자연과 공간을 학생들의 체험·배움으로 연결하는 과정을 경험했다.
오석진 교육감은 "지역이 가진 다양한 자원과 역량이 학교교육과 만날 때 학생들에게 더욱 풍성한 배움의 기회를 제공할 수 있음을 확인했다"며 "교육청과 5개 자치구가 지역사회와 소통하고 협력해 학교와 마을이 함께 성장하는 행복이음교육지구를 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com