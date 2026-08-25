팔공산국립공원 생태계 되살아 났다....멸종위기 담비·참매 서식 확인

AI 핵심 요약beta
- 국립공원공단이 25일 팔공산 계곡 불법시설물을 철거했다
- 92개 시설과 폐기물 356t을 치우고 원상 복원했다
- 복원 뒤 담비·참매 등 야생동물 17종이 확인됐다
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[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 팔공산국립공원 생태계가 다시 살아나고 있다. 70여 년간 계곡을 불법으로 점거해 온 기도터 등 불법시설물이 일제히 철거되면서다.
환경부 산하 국립공원공단은 약 70년간 불법 기도터로 쓰이던 팔공산국립공원 도학동 계곡 일원의 불법시설물을 철거하고 원상 복원한 결과 담비와 참매 등 다양한 멸종위기 야생동물이 계곡을 이용하는 모습이 최근 확인됐다고 25일 밝혔다.
팔공산국립공원동부사무소는 관계기관과 합동으로 기도터 등 불법시설물 점유자를 지속적으로 설득해 불법시설물 92개를 철거하고 폐기물 약 356t을 처리하는 등 지난 5월 계곡 복원 작업을 마무리했다.
복원 과정에서 불법시설물을 철거하고 폐콘크리트 등 약 356t의 폐기물을 처리했다. 또 외부로 옮겨졌던 자연석을 계곡에 되돌리는 등 훼손된 지형을 자연에 가까운 상태로 회복했다.
지난 6월 초부터 8월 초까지 무인센서카메라로 이곳 일대의 생태계를 관찰한 결과 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 담비와 참매를 비롯 포유류 6종(담비, 너구리, 노루 등 6종)과 조류 11종(참매, 노랑할미새, 호랑지빠귀 등) 등 총 17종의 야생동물이 계곡을 이동하거나 휴식하는 모습이 확인됐다.
국립공원공단은 앞으로도 계곡 진입부의 무인계도시스템과 정기 순찰을 운영하고, 무인센서카메라를 활용한 생태 관측을 지속해 복원 지역을 관리할 계획이다.
주대영 국립공원공단 이사장은 "불법시설물을 철거하고 훼손된 계곡을 자연에 돌려준 결과, 담비와 참매 등 다양한 야생동물의 이용이 확인됐다"며 "앞으로도 국립공원의 훼손지를 복원하고 자연이 스스로 회복할 수 있도록 체계적으로 관리하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com