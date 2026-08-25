트럼프 "온타리오호를 아메리카호로"…캐나다 "대응 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 25일 온타리오호 명칭 변경을 검토했다.
- 미국과 캐나다의 무역전쟁 격화 속에 나온 발언이다.
- 캐나다는 트럼프의 소셜미디어 언급에 대응하지 않았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
불어법 놓고 협상 결렬…카니 "이건 권리의 문제"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 온타리오호의 이름을 '아메리카호'로 바꾸는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 미국과 캐나다의 무역전쟁이 격화되는 가운데 나온 발언이다.
트럼프 대통령은 25일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 "미국은 온타리오호의 이름을 아메리카호로 바꾸는 방안을 진지하게 고려하고 있다"며 "우리가 더 이상 온타리오와 많은 사업을 할 것으로 기대하지 않기 때문"이라고 적었다.
온타리오호는 북미 5대호 가운데 하나로, 캐나다 온타리오주와 미국 뉴욕주에 걸쳐 있다.
캐나다 정부의 반응은 담담했다. 도미닉 르블랑 캐나다 대미 통상 담당 장관은 이 발언에 대한 질문에 캐나다가 미 행정부의 소셜미디어 게시물에 대응하지 않을 것이라고 밝혔다.
그는 CNBC 인터뷰에서 "연방정부는 몇 달 전 대통령이나 각료들이 매일 올리는 소셜미디어 게시물에 일일이 대응하지 않기로 결정했다"고 말했다.
지명 변경 카드는 처음이 아니다. 트럼프 대통령은 지난해 멕시코만의 이름을 '아메리카만'으로 바꾼 바 있다. 이번 온타리오호 개명 위협은 그 연장선에 있다.
트럼프 대통령은 이날 마크 카니 캐나다 총리를 겨냥한 게시물도 올렸다. 그는 "나는 캐나다인들이 프랑스어를 쓰는 데 결코 개입하지 않을 것"이라며 "사실 그런 어리석은 일은 생각해 본 적도 없다"고 밝혔다.
이어 "이 거짓말은 약하고 무능한 총리가 퀘벡 주민들로부터 정치적 지지를 얻으려고 지어낸 것"이라며 "그는 이미 그 지지를 완전히 잃었다"고 주장했다. 그러면서 "나는 프랑스계 캐나다인들을 사랑한다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령의 발언은 무역 협상 결렬 경위를 두고 나온 반박이다. 양국 협상은 지난 21일 결렬됐다. 퀘벡의 불어 보호 법규에 대한 미국의 요구는 협상을 무산시킨 주요 원인 중 하나였다. 이후 약 280억 달러 규모의 캐나다 수출품에 50% 관세가 발동됐다.
카니 총리는 지난 24일 퀘벡 레비에서 불어로 진행한 기자회견에서 "미국인들에게 불어와 프랑코폰 문화, 캐나다 문화는 성가신 것"이라며 "여기 퀘벡에서, 여기 캐나다에서 이것들은 권리"라며 불어 보호를 약화시키는 협정은 "받아들일 수 없다"고 강조했다.
크리스틴 프레셰트 퀘벡 주총리도 같은 자리에서 불어와 문화가 "레드라인"이라며 "우리의 문화, 우리의 언어는 정체성의 핵심이며 협상 테이블에서 제외하는 것이 중요하다"고 밝혔다.
퀘벡은 몇 주 뒤 주 선거를 앞두고 있다. 분리주의 정당인 파르티케베쿠아의 지지율이 오르는 상황이라, 언어 문제에 대한 양보는 정치적으로 감당하기 어렵다는 분석이 나온다.
mj72284@newspim.com