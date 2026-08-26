캐나다, 200억 달러 규모 美 재화에 보복 관세…"달러 대 달러 대응"

AI 핵심 요약beta
- 캐나다가 25일 미국산 200억달러에 보복관세를 매겼다.
- 다음달 8일부터 700개 품목에 15~50% 관세를 적용한다.
- 캐나다는 54억달러 지원책도 내놔 기업 피해를 막기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
54억 달러 규모 기업 지원책도
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 캐나다가 25일(현지시간) 약 200억 달러 규모의 미국산 재화에 보복관세를 물리기로 했다. 지난 주말 미국이 부과한 관세에 같은 금액으로 맞대응한 조치다.
캐나다 정부는 성명에서 다음 달 8일부터 미국에서 들여오는 700개 품목에 15%와 25%, 50% 관세를 각각 적용한다고 밝혔다.
프랑수아 필리프 샹파뉴 캐나다 재무장관은 "달러 대 달러, 세율 대 세율로 맞서는 보복관세와 수십억 달러 규모 지원 패키지가 노동자와 농민, 가정, 기업을 지킬 것"이라고 말했다.
관세율은 품목에 따라 갈렸다. 철강과 알루미늄, 가구, 의류에는 50%가 매겨진다. 기존 미국산 철강·알루미늄 보복관세를 두 배로 올린 것이다. 비디오게임 콘솔과 스마트폰 등 전자제품도 50% 대상에 포함됐다. 치즈와 가전, 수산물, 일부 철강·알루미늄 파생 제품에는 25%가, 기계와 산업용 공구, 농기계에는 15%가 적용된다.
캐나다 정부 관계자는 이번 관세가 자국 소비자와 기업에 미치는 영향을 최소화하면서 미국에는 타격을 줄 수 있도록 설계됐다고 설명했다. 이 관계자는 세수 확보가 목적이 아니라 미국 관세로 피해를 본 캐나다 기업의 시장 점유율을 지키는 데 초점을 맞췄다고 덧붙였다.
캐나다는 약 54억 달러 규모의 기업 지원책도 내놨다. 중소기업 유동성 지원과 미국 관세 피해 기업의 사업 추진을 앞당기기 위한 보조금, 피해 업종을 대상으로 한 고용보험 기간 연장과 요건 완화가 담겼다.
앞서 미국은 22일부터 200억 달러 규모 캐나다산 수입품에 50% 관세를 발효했다. 양국이 관세를 피하기 위한 협상에 실패한 뒤 나온 조치다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 1930년 관세법 338조를 근거로 삼았다. 미국 상품을 차별하는 국가에 최대 50% 관세를 물릴 수 있도록 한 조항으로, 제정 이후 발동된 전례가 없었다.
마크 카니 캐나다 총리는 전날 미 당국자들이 철강과 알루미늄, 자동차 등 캐나다 핵심 산업을 무너뜨리려 한다는 점이 분명해졌다고 밝혔다. 캐나다 정부는 보복관세를 발표하며 미국이 캐나다에 지나치게 많은 것을 요구하면서 내주는 것은 너무 적은, 자국 이익에 부합하지 않는 새 조건을 제시했다고 지적했다.
mj72284@newspim.com