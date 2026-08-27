KTX·SRT 통합운행 나흘 앞으로…국토부, 안전·혼잡 대응 총점검

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신규 구간·차량 인증에 KTX 기관사 첨승교육까지

국토부·코레일·에스알 TF 운영

운행 초기 국토부 직원 직접 탑승

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 다음달 KTX와 SRT 통합열차 운행을 앞두고 정부와 철도 운영기관이 신규 운행 구간과 차량 운행 확대에 대비한 안전 점검을 강화한다.

KTX-산천과 SRT 고속차량의 중련연결 모습 [사진=공동취재단]

27일 국토교통부는 코레일·에스알과 함께 오는 9월 1일 KTX·SRT 통합열차 운행 개시를 앞두고 안전·서비스 분야의 통합운행 준비를 진행하고 있다고 밝혔다.

국토부와 두 기관은 노사정 협의체와 현장 직원 면담·간담회 등을 통해 제안된 의견을 반영했다. 통합 이후 새롭게 운행하는 구간과 변경되는 작업 여건 등 취약요인을 분석하고 대책을 보완했다.

KTX와 SRT 열차가 노선 구분 없이 운영되면서 기관사들이 기존에 운행하지 않았던 구간이나 차량을 맡는 경우가 늘어나는 만큼 관련 교육을 강화했다.

KTX 기관사는 율현터널 등 기존 SRT만 운행했던 구간을 새롭게 운행하게 된다. SRT 기관사는 서울역~금천구청역 등 기존 KTX 운행 구간과 KTX-1 차량을 운행한다.

이에 기관사들이 신규 구간 인증과 차량 인증을 취득하도록 했다. KTX-1 등 새로운 차량은 운행 경험이 풍부한 KTX 기관사가 첨승해 교육하는 숙달훈련도 실시했다.

열차 운행 횟수와 중련운행 증가로 연결·분리 작업이 늘어나고 열차 간 운행 간격이 짧아지는 데 대비한 현장 안전관리도 강화한다. 작업 반복 숙달과 인력 추가 배치, 관제와 현장 간 정보 공유 강화 등을 추진하고 있다.

국토부는 통합 준비 과정에서 코레일·에스알·한국교통안전공단(TS)·외부 전문가 등과 합동 안전점검을 실시하고 탈선 등 비상상황에 대비한 대응훈련도 진행했다.

지난해 2월 시범 교차운행과 같은 해 5월 시범 중련운행에 앞서 차량·신호·통신설비 간 호환성과 차량 정상 제어·운행 가능 여부, 승무원의 승차 차량 취급요령 숙지 여부 등도 사전에 점검했다.

국토부는 이달 말까지 코레일과 에스알 통합에 따른 철도안전관리체계 변경 승인을 완료할 계획이다. 통합운행 이후에도 일부 구간에는 기관사를 복수 배치하고 기관사 교육 실태를 점검한다.

합동점검 결과에 따른 조치와 개통 초기 발생할 수 있는 현안에 신속하게 대응하기 위해 이달부터 국토부·코레일·에스알이 참여하는 '고속철도 통합개통 점검 TF(태스크포스)'도 운영한다.

TF는 국토부 철도국장과 코레일·에스알 담당 본부장 등으로 구성한다. 철도 안전 점검과 함께 중련열차 연결·분리 인력 강화, 차량 청소 인력 운영, 시설 혼잡 등 현장 문제의 대응 방안을 마련한다.

부정예매 방지와 명절예매, 편의시설·고객 안내체계 등 이용 편의와 관련한 사항도 점검하고 개선한다. TF는 통합운행 초기 운영이 안정화될 때까지 지속 운영할 예정이다.

국토부는 오는 28일 코레일·에스알 안전 실무책임자와 서울역에서 합동 현장점검도 실시한다. KTX-1 실무수습 교육과 역사 안내체계, 서울역 로컬관제센터의 관제·비상대응체계 등을 직접 확인한다.

통합열차 운행 초기에는 국토부 직원이 직접 열차에 탑승해 운행과 역사 이용 상황을 점검하고 미비점이 발생하면 즉시 보완할 계획이다.

김태병 국토부 철도국장은 "고속철도 통합은 국민의 이동 편의를 높이는 동시에 철도 운영의 효율성과 안전성을 한 단계 높이는 중요한 전환점"이라며 "정부는 통합 과정에서 안전과 서비스에 빈틈이 없도록 관계기관 간 협업체계를 촘촘히 구축하고, 통합운행이 현장에서 안정적으로 이뤄지도록 운영 전반을 종합적으로 점검·조정해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. KTX·SRT 통합열차는 언제부터 운행하나요?

A. KTX·SRT 통합열차는 오는 9월 1일부터 운행합니다. 통합 이후에는 KTX와 SRT가 기존 노선 구분 없이 운행하게 됩니다.

Q. 통합운행으로 기관사들이 새롭게 운행하는 구간이나 차량은 무엇인가요?

A. KTX 기관사는 율현터널 등 기존 SRT만 운행했던 구간을 새롭게 운행합니다. SRT 기관사는 서울역~금천구청역 등 기존 KTX 운행 구간과 KTX-1 차량을 운행하게 됩니다. 이에 따라 기관사들은 신규 구간·차량 인증을 취득하고 숙달훈련도 받았습니다.

Q. 열차 연결·분리 작업이 늘어나는데 안전대책은 어떻게 마련했나요?

A. 열차 운행 횟수와 중련운행 증가에 따라 연결·분리 작업이 늘고 열차 간 운행 간격도 짧아지는 만큼 작업 반복 숙달과 인력 추가 배치, 관제와 현장 간 정보 공유 강화 등을 추진합니다. 국토부와 코레일·에스알·한국교통안전공단(TS), 외부 전문가가 합동 안전점검과 비상상황 대응훈련도 실시했습니다.

Q. 통합운행 이후에도 별도의 안전점검이 이어지나요?

A. 네. 국토부는 이달 말까지 코레일과 에스알 통합에 따른 철도안전관리체계 변경 승인을 완료할 계획입니다. 통합운행 이후에도 일부 구간에 기관사를 복수 배치하고 교육 실태를 점검하며, 운행 초기에는 국토부 직원이 직접 열차에 탑승해 운행과 역사 이용 상황을 확인합니다.

Q. '고속철도 통합개통 점검 TF'는 어떤 역할을 하나요?

A. 국토부와 코레일·에스알이 참여하는 TF는 통합운행 초기 운영이 안정화될 때까지 철도 안전과 현장 운영 전반을 점검합니다. 중련열차 연결·분리 인력과 차량 청소 인력 운영, 시설 혼잡뿐 아니라 부정예매 방지, 명절예매, 편의시설과 고객 안내체계 등 이용 편의 사항도 점검하고 개선합니다.

chulsoofriend@newspim.com