李대통령, 대수보 취소하고 네팔 홍수 관련 국민 피해 긴급 점검회의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 27일 네팔 홍수 피해 긴급회의를 주재했다.
- 대통령은 수보회의와 28일 민주당 오찬을 순연했다.
- 네팔 홍수로 160명 넘게 숨지고 한국인 9명이 연락두절됐다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 네팔 홍수로 인한 우리 국민 피해를 점검하는 긴급 회의를 연다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론에 "이 대통령은 오늘 청와대 경내에서 예정됐던 대통령 주재 수석보좌관 회의를 순연하고 네팔 홍수와 관련한 우리 국민 피해 긴급 점검 회의를 주재한다"고 알렸다.
이 대통령은 또 28일 열기로 한 더불어민주당 국회의원 초청 오찬도 미뤘다.
강 수석대변인은 "우리 국민의 안전 확보에 총력을 기울이고 있는 상황임을 고려했다"고 설명했다.
26일(현지시간) 네팔과 중국 티베트 국경 히말라야 지역에서 대규모 산사태로 홍수가 발생해 사망자가 최소 160명을 넘어선 것으로 조사됐다.
외교부는 해당 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절된 상태라고 알렸다. 정부는 외교부·소방청·경찰청 등으로 구성된 합동 신속대응팀을 현지로 급파할 계획이다.
the13ook@newspim.com