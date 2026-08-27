피엔티, 'LFP 배터리' 6C급 고출력 성능 확인

AI 핵심 요약beta
- 피엔티가 27일 자체 생산 LFP 셀의 6C급 고출력 성능을 확인했다.
- 구미 4공장은 ISO 9001과 ISO 14001 국제표준 인증을 획득했다.
- 피엔티는 LFP 사업을 ESS 등 고출력 시장으로 확대하겠다고 밝혔다.
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구미 4공장 ISO 품질·환경 인증 확보
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 이차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 자체 생산한 리튬인산철(LFP) 배터리 셀의 6C급 고출력 성능을 확인하고 구미 4공장의 품질·환경경영 관련 국제표준 인증을 확보했다.
27일 피엔티는 한국산업기술시험원(KTL) 시험성적서를 통해 자체 생산한 LFP 셀의 6C급 고율 특성을 확인했다고 밝혔다. 구미 4공장은 ISO 9001 품질경영시스템과 ISO 14001 환경경영시스템 인증도 획득했다.
구미 4공장은 LFP 양극활물질과 배터리 셀을 생산하는 피엔티의 생산 거점이다. 회사는 소재부터 전극과 셀 제조까지 직접 수행하며 배터리 제조공정 관련 기술과 데이터를 축적하고 있다.
이번 시험에서 확인된 6C는 배터리 정격용량의 6배에 해당하는 전류로 충·방전하는 조건이다. 100Ah 셀을 기준으로 약 600A의 전류가 흐르는 수준이다.
고율 충·방전을 구현하기 위해서는 전극의 전자전도성과 리튬이온 확산 특성, 셀 내부저항과 발열 등을 관리해야 한다. 피엔티는 자체 생산 셀을 대상으로 관련 성능을 구현한 뒤 KTL 시험성적서를 확보했다고 설명했다.
생산관리 체계와 관련해서는 구미 4공장이 ISO 9001과 ISO 14001 인증을 받았다. ISO 9001은 제품과 생산공정의 품질관리 체계, ISO 14001은 생산 과정의 환경영향 관리체계에 관한 국제표준이다.
피엔티는 LFP 배터리를 에너지저장장치(ESS)를 비롯해 고출력이 필요한 배터리 응용시장으로 확대할 계획이다. 자체 소재·셀 생산 과정에서 확보한 공정 데이터도 기존 배터리 장비와 턴키 생산라인 사업에 활용한다는 방침이다.
피엔티 관계자는 "이번 KTL 시험성적서와 ISO 인증 확보는 자체 생산 LFP 배터리의 성능뿐만 아니라 안정적인 생산을 위한 관리체계까지 단계적으로 갖추고 있음을 보여주는 성과"라며 "구미 4공장에서 축적하는 소재·셀 제조 기술과 데이터를 기반으로 LFP 사업 경쟁력을 높이는 동시에 기존 배터리 장비 및 턴키 솔루션 사업과의 시너지를 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com