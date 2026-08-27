파커스, '프린터·K뷰티·광전자' 3대 성장축 육성

AI 핵심 요약beta
- 파커스가 27일 프린터·LED 기반 3대 성장축을 재편했다.
- 프린터는 솔루션화, LED는 뷰티·광반도체로 확장했다.
- K-뷰티는 알록, 광전자는 엘포톤으로 사업을 키운다.
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엘포톤 인수로 광전자 밸류체인 확장
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 파커스가 기존 프린터·발광다이오드(LED) 사업을 기반으로 프린터 솔루션과 K-뷰티, 광전자 플랫폼을 3대 성장축으로 육성한다.
27일 파커스는 프린터 솔루션, K-뷰티 플랫폼, 광전자 플랫폼을 중심으로 사업 포트폴리오를 재편한다고 밝혔다.
회사에 따르면 프린터 사업은 기존 어셈블리 중심에서 솔루션 사업으로 전환해 산업용 프린터와 특수 건자재 등 고부가가치 시장 진출을 추진한다. LED 사업에서는 기존 광원 기술을 활용해 뷰티 디바이스와 광반도체 등 응용 분야로 사업 범위를 넓힌다.
K-뷰티 플랫폼 사업은 자회사 알록을 중심으로 확대한다. 알록은 LED 기술 기반 의료기기와 가정용 디바이스 사업을 진행해 왔으며 지난 6월 뷰티 디바이스와 화장품을 결합한 '스킨맥스(Skinmax)'를 출시했다.
스킨맥스는 화장품 종류에 따라 일렉트로포레이션(EP), 미세전류, LED 등 기능을 자동으로 선택해 작동하는 뷰티 디바이스다. 파커스는 국내 유통채널을 확대하고 미국과 일본 등 해외 시장에도 진출한다는 계획이다.
광전자 플랫폼 사업은 엘포톤을 중심으로 추진한다. 엘포톤은 광반도체 설계·제조 전문기업으로 파커스는 오는 9월 초 지분 58.5% 인수 절차를 마치고 자회사로 편입할 예정이다.
엘포톤은 자외선-C 발광다이오드(UVC-LED)와 마이크로 LED, 광센서 등을 중심으로 광전자 및 광반도체 솔루션을 개발하고 있다. 파커스는 기존 LED 사업 역량과 엘포톤의 기술을 결합해 칩부터 패키지, 모듈, 완제품까지 사업 범위를 확대할 방침이다.
파커스 관계자는 "기존 프린터와 LED 사업에서 축적해온 기술과 사업 역량을 바탕으로 관련 산업 내 성장 가능성이 높은 분야로 사업 영역을 확장하고 있다"며 "프린터 솔루션의 고부가 시장 진출과 함께 K-뷰티, 광전자 등 신규 성장축의 사업 경쟁력을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com