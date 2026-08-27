폴라리스AI핸디, 사내 AI 해커톤 개최

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI핸디가 27일 첫 사내 AI 해커톤을 열었다.
- 전 임직원이 참여해 업무혁신 아이디어를 발굴했다.
- 우수 결과물은 그룹웨어·AX 사업에 반영한다.
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분기별 정례화 추진…우수 아이디어 제품 반영
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 그룹웨어, 인공지능(AI) 업무 솔루션 기업 폴라리스AI핸디가 사명 변경 후 첫 사내 AI 해커톤을 열고 조직 내 인공지능 전환(AX) 역량 강화에 나섰다.
27일 폴라리스AI핸디는 전 임직원을 대상으로 AI 기반 업무혁신 아이디어를 발굴하고 실제 서비스 형태로 구현하는 사내 해커톤을 개최했다고 밝혔다.
이번 해커톤은 기획안 공모부터 최종 심사까지 약 5~6주간 2단계로 진행됐다. 참가자들은 그룹웨어 신규 기능, 업무 프로세스 자동화, 자유 주제 등을 중심으로 현업에서 발생하는 불편과 반복 업무를 개선할 수 있는 AI 기반 해결 방안을 제시했다.
개발자뿐 아니라 개발 경험이 없는 임직원도 AI를 활용해 자연어 지시로 프로그램을 구현하는 '바이브코딩(Vibe Coding)' 방식으로 결과물을 제작했다. 개발자와 비개발자가 함께 팀을 구성해 실제 업무 적용 가능성도 검증했다.
폴라리스AI핸디는 이번 해커톤을 분기별 정례 프로그램으로 확대하는 방안을 추진한다. 우수 결과물은 내부 업무 시스템에 우선 적용해 효과를 확인하고 실효성과 사업성이 검증된 아이디어는 기존 그룹웨어와 AX 서비스에도 반영할 계획이다.
회사는 기존 그룹웨어 사업에 AI 기술을 접목하는 한편 내부에서 검증한 업무혁신 사례를 기업 고객 대상 AX 사업으로 확대한다는 방침이다.
폴라리스AI핸디 관계자는 "사명 변경이 회사의 새로운 방향을 알리는 출발점이라면 이번 해커톤은 임직원들이 직접 그 변화를 만들어가기 시작했다는 데 의미가 있다"며 "개발자뿐 아니라 비개발자와 현업 실무자들도 AI와 바이브코딩을 활용해 실제 업무에 필요한 서비스를 구현하면서 조직 전반의 AI 활용 가능성을 확인했다"고 말했다.
이어 "내부 반응과 참여도가 높았던 만큼 해커톤의 정례화를 추진해 지속적으로 새로운 아이디어를 발굴할 계획"이라며 "우수 결과물을 내부 업무에 적용하고 검증한 뒤 그룹웨어와 AX 제품에 반영해 제품 고도화와 새로운 사업 기회로 연결해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 폴라리스AI핸디는 폴라리스오피스와 폴라리스클라우드 등 그룹사와 협력해 문서·협업, 클라우드·데이터 분야를 연계한 AX 사업을 확대할 계획이다.
winter1004@newspim.com