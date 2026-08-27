로봇 '머리부터 관절까지' 국산화…2030년 휴머노이드 양산

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기획처, 제2차 재정운용전략협의회 개최

2030년까지 1080대 정부가 직접 구매

정부, 'K-휴머노이드'에 2.3조 승부수

수요기업-로봇기업 매칭, '현장형' 휴머노이드 개발

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 제조·물류·조선 등 산업 현장에서 실제로 사용할 수 있는 '휴머노이드' 생태계 조성에 2030년까지 2조3000억원을 투입한다.

현재 45% 수준인 로봇 핵심부품 국산화율을 80%까지 높이고, 로봇의 '두뇌' 역할을 하는 피지컬 인공지능(AI) 파운데이션 모델과 월드모델까지 독자 기술로 확보하겠다는 목표도 제시했다.

기획예산처는 27일 박홍근 기획처 장관 주재로 제2차 재정운용전략협의회를 열고 이 같은 내용의 '휴머노이드 생태계 육성을 위한 재정투자 방안'을 확정했다.

박홍근 기획예산처 장관이 지난달 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정부는 휴머노이드 생태계 조성을 위해 내년 6000억원을 시작으로 2030년까지 2조3000억원을 투입한다. 민간 매칭투자까지 합치면 투자 규모는 2조7000억원까지 늘어날 전망이다.

현재 국내에서는 AI 기업은 AI 모델을, 로봇기업은 하드웨어를 각각 개발하고 있지만 정작 로봇이 사용될 제조기업의 현장은 충분히 열리지 않았다는 것이 정부의 인식이다. 이 때문에 로봇기업이 실제 작업 환경에서 충분한 데이터와 실증 경험을 확보하기 어렵다는 설명이다.

정부는 이를 위해 국내 산업의 '분절된 개발 구조' 개선에 착수한다. 수요기업과 로봇기업을 짝지어 '현장에서 쓰이는 휴머노이드'를 공동 개발하겠다는 취지다. 정부가 개발·실증 비용도 지원한다.

디스플레이·항공·물류·유통·조선·자동차·가전·화학·병원·호텔 등 10대 업종을 대상으로 2030년 양산을 목표로 특화 휴머노이드를 개발한다. 개발비는 과제당 40억원 내외를 지원하며, 개발된 휴머노이드는 실제 제조·서비스업 현장에서 검증한다.

수요기업으로는 삼성디스플레이, 한국항공우주산업(KAI), CJ대한통운, BGF로지스, 삼성중공업, HL만도, LG전자, SK에너지, 한림대병원, 호텔롯데 등이 제시됐다. 레인보우로보틱스와 로보티즈, 에이로봇 등 국내 로봇기업이 참여해 2030년 양산을 목표로 개발·실증에 나선다.

정부는 초기 수요 창출을 위해 국산 휴머노이드도 직접 구매한다. 내년 250대를 시작으로 2030년까지 총 1080대를 사들여 대학과 국책연구기관 등에 보급한다. 연구과제를 함께 부과해 구매한 휴머노이드가 실제 연구에 활용되도록 할 계획이다.

우리나라가 강점을 가진 제조 현장을 활용해 경쟁력을 확보하는 방안도 추진한다. 2028년까지 제조·물류 등 작업 조건이 비교적 일정한 환경에서 상용화를 추진하고, 2030년에는 국방·농업 등 실외 비정형 환경과 병원·호텔 등 서비스 영역으로 범위를 넓힐 예정이다.

휴머노이드 산업 경쟁력을 좌우할 핵심부품의 해외 의존도도 대폭 낮춘다. 현재 약 45%인 핵심부품 국산화율을 2030년 80%까지 끌어올리는 것이 목표다.

액추에이터(관절)와 로봇손, 센서를 3대 핵심부품으로 선정해 별도의 기술개발 사업을 신설한다. 로봇 제조원가의 80~90%가량을 핵심부품이 차지하는 만큼 완제품만 국산화해서는 산업 경쟁력을 확보하기 어렵다는 판단이다.

로봇의 '두뇌'에 해당하는 소프트웨어도 독자 기술 확보에 나선다. 정부는 특정 작업에 특화된 경량 로봇 파운데이션 모델과 스스로 계획을 세우고 장기 작업과 정밀 조작까지 할 수 있는 범용 피지컬 AI 파운데이션 모델을 병행 개발한다.

현실 세계의 변화를 예측하는 '월드모델'도 국산화한다. 2027년까지 제조·물류 등 실내 환경에 최적화된 월드모델을 개발한 뒤 2030년까지 실외·생활 환경에도 적용할 수 있는 범용 모델로 고도화할 방침이다.

[제공=-기획예산처]

AI 모델과 부품만 국산화하는 데 그치지 않고 로봇의 두뇌와 몸체, 반도체를 연결하는 휴머노이드 운영체제(OS)도 2031년까지 독자 개발한다. 외산 OS가 특정 해외 AI 반도체에 최적화될 경우 국산 반도체를 개발하고도 실제 로봇에 탑재·활용하기 어려울 수 있다는 판단에서다.

산업 현장에서 확보한 데이터를 국가 차원에서 축적하는 방안도 추진한다. 제조·피지컬 AI 데이터를 범정부 통합 라이브러리에 모아 국내 AI·로봇기업이 모델 학습과 고도화에 활용하도록 할 계획이다. 민감한 제조 데이터는 외부 유출을 막기 위해 클린룸 방식으로 제공한다.

박 장관은 "글로벌 AI 시장이 피지컬 AI와 휴머노이드 중심으로 재편되고 있다"며 "이를 '우리 경제의 다음 성장엔진'으로 육성하기 위한 범부처 차원의 신속하고도 과감한 대응이 필요하다"고 강조했다.

wideopen@newspim.com