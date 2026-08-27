누리호 5차 발사 10월 7일로 확정…역대 최다 15기 위성 탑재

AI 핵심 요약beta
- 우주항공청이 27일 누리호 5차 발사를 10월 7일로 확정했다.
- 5차 발사에는 국내 최초 군집위성 포함 15기가 실린다.
- 나로우주센터는 총조립을 진행 중이며 안전훈련도 준비했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
발사 시각 낮 12시 23분~오후 1시 23분 사이
국내 첫 군집위성 궤도 투입 예고
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형발사체 누리호의 5차 발사일이 오는 10월 7일로 확정됐다. 누리호가 실용위성을 싣고 우주로 향하는 것은 지난해 11월 4차 발사 이후 약 11개월 만이다.
우주항공청은 27일 경남 사천에서 오태석 청장 주재로 제1회 발사관리위원회를 열고 누리호 5차 발사 예정일을 10월 7일로 결정했다고 밝혔다. 기상 등 돌발 변수로 일정이 바뀔 경우에 대비한 발사 예비기간은 10월 8일부터 14일까지로 설정했다.
위원회는 누리호 5호기와 탑재 위성, 나로우주센터의 발사대·추적시스템 등 준비 상태와 향후 계획, 기상·우주 환경·우주물체 충돌 가능성 등 발사 조건을 종합 검토해 이같이 결정했다.
발사 시간은 낮 12시 23분부터 오후 1시 23분 사이로 정해졌다. 주탑재 위성인 초소형군집위성의 임무가 고빈도·정밀 감시를 통한 국가안보 및 재난 대응인 점을 고려한 것이다. 정확한 발사 시각은 발사 당일 최종 확정된다.
이번 5차 발사에는 역대 최다인 15기의 위성이 실린다. 초소형군집위성 5기와 산·학·연이 개발한 큐브위성 10기다. 큐브위성은 국산소자·부품검증위성 1기, 큐브위성 경연대회 선정 2기, 공모위성 7기로 구성된다. 군집위성을 궤도에 투입하는 것은 국내 최초다.
현재 전남 고흥 나로우주센터에서는 누리호 단간 조립과 화약류 장착 등 발사체 총조립 작업이 진행 중이다. 초소형군집위성 5기는 지난 24일 우주센터에 입고돼 발사체 탑재 전 기능 점검을 받고 있으며, 큐브위성 10기는 오는 31일까지 입고될 예정이다.
발사대와 추적시스템 등 나로우주센터 지상 설비의 성능확인시험은 완료됐다. 우주항공청은 발사 전까지 지속 점검을 통해 최적 상태를 유지할 계획이다. 발사 예정일의 기상과 우주 환경은 양호할 것으로 분석됐고, 우주물체와의 충돌 가능성은 없는 것으로 예측됐다.
안전 대비도 병행한다. 우주항공청은 지난 7월 15일 발사안전통제 지휘조 훈련을 실시한 데 이어 9월 초 정부·군·경찰·지방자치단체 등 12개 기관이 참여하는 종합훈련을 진행한다. 종합훈련에서는 비상 상황 발생을 가정해 상황별 조치 결과를 점검할 예정이다.
오태석 청장은 "이번 누리호 5차 발사는 역대 최다인 15기의 위성을 탑재하고 국내 최초로 군집위성을 궤도에 투입하는 중요한 임무"라며 "누리호의 임무 수행 능력과 우주수송 역량을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "약 한 달여 남은 기간 철저한 준비를 통해 성공적인 발사를 이뤄내겠다"고 밝혔다.
biggerthanseoul@newspim.com