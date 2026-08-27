'공원·바다 조망' 인천 시티오씨엘9단지 1949세대 분양…견본주택 개관

AI 핵심 요약beta
- 인천 미추홀구 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰가 27일 견본주택을 열고 분양에 들어갔다.
- 9개 동 1949세대 규모로, 공원·바다 조망과 다양한 평형을 갖췄다.
- 청약은 31일 특별공급을 시작해 다음 달 8일 당첨자를 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 미추홀구에 ㈜디씨알이 시행하고 IPARK현대산업개발·현대건설·포스코이앤씨가 시공하는 '시티오씨엘 9단지 오션파크뷰'가 27일 견본주택을 열고 분양에 들어간다.
이 단지는 디씨알이 인천시 용현·학익 1블록 154만6747㎡ 부지에 조성 중인 주거·업무·상업·문화 기능을 갖춘 복합도시 '시티오씨엘' 내에서 가장 큰 규모이다.
이번에 분양되는 9단지는 지하 2층~지상 최고 49층 9개 동에 전용면적 59~136㎡ 1949세대로 모두 일반분양이다.
단지는 소형부터 대형 펜트하우스까지 다양한 평형으로 구성됐으며 전용면적별로 보면 59㎡ 189세대, 75㎡ 137세대, 84㎡A 984세대, 84㎡B 366세대, 95㎡ 80세대, 101㎡A 45세대, 101㎡B 97세대, 110㎡ 49세대, 133㎡와136㎡ 펜트하우스 각 1세대씩이다.
단지 앞에는 약 33만㎡ 규모의 그랜드파크가 조성될 예정이며 일부 가구에서는 공원과 서해바다 조망이 가능하다.
각 동은 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍을 고려했으며 전 타입에 드레스룸과 파우더룸이 기본으로 돼 있으며 일부 타입에 알파룸과 팬트리가 마련돼 수납공간을 늘렸다.
단지 내에는 피트니스센터와 GX룸, 다목적 체육관, 골프연습장, 사우나 등 운동시설과 스터디라운지, 프라이빗 독서실, 어린이집, 시니어라운지 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.
교육시설은 단지 인근에 용현학익초와 용현학익중이 2029년 3월 개교를 목표로 추진 중이며 고등학교 부지도 계획돼 있다.
교통 여건은 수인분당선 학익역이 2028년 개통 예정이고 한 정거장 거리인 송도역에는 올해 말 인천발 KTX가 개통한다. GTX-B 청학역 신설도 계획돼 있으며 능해IC를 통해 제2경인고속도로와 아암대로 진입이 가능하다.
단지 인근에는 인천뮤지엄파크(2028년 준공 예정)를 포함한 상업·문화시설 '스타오씨엘'도 들어설 예정이다.
청약은 31일 특별공급을 시작으로 다음 달 1일 1순위, 2일 2순위 접수가 진행되며 당첨자 발표는 다음 달 8일, 계약은 같은 달 20~22일까지 사흘간 진행된다.
일반공급의 경우 공고일 기준 인천시에 거주하거나 수도권에 거주하는 만 19세 이상 또는 세대주인 미성년자, 청약통장 가입 12개월 경과, 지역별·면적별 예치금액을 충족한 경우 1순위 청약이 가능하다.
견본주택은 개관 첫날인 27일과 28일에는 야간 개장을 해 늦은 시간에도 방문이 가능하도록 할 예정이다.
hjk01@newspim.com